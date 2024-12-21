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Öğrencilere narenciye ürünleri tanıtıldı, yerli malının önemi vurgulandı

Mersin Ziraat Odası tarafından öğrencilerde yerli malı algısı oluşturmak ve narenciye tüketimini teşvik etmek amacıyla, ‘Narenciye Tüket, Sağlıklı Yaşa’ etkinliği düzenlendi.

Haber Merkezi
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Öğrencilere narenciye ürünleri tanıtıldı, yerli malının önemi vurgulandı
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ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Toroslar ilçesindeki Ziraat Odası Ortaokulu’nda düzenlenen programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, STK başkanları, bürokratlar, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Mersin’in önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, kentin limon üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer aldığını anımsattı. Geçen yıl ülke genelindeki narenciye hasılasının 7,9 milyon tona kadar çıktığını aktaran Pehlivan, Mersin’deki üretimin ise 1,7 milyon ton civarında gerçekleştiğini söyledi. Narenciye ürünlerinin içerdiği C, A ve B vitaminleriyle insan sağlığına önemli faydalar sağladığının altını çizen Pehlivan, herkesi narenciye tüketmeye çağırdı.

Organizasyonda emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise “Mersin’in bir narenciye kenti olduğunu tüm yurttaşlarımıza duyurmak ve narenciye tüketmenin önemini anlatmak için böyle bir programın uygun olduğunu gördük. Bugün ikincisini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Katılımcılara taze sıkılmış narenciye suyu ikram edildiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve protokol üyelerinin kurulan stantları gezmesinin ardından son buldu.

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