OKA 3. Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum’da yapıldı

ÇORUM/EKONOMİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2023 yılındaki 3. Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum’da gerçekleştirildi. Toplantı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında ve Çorum Valisi Zülkif Dağlı ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlike Dicle ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

2023 yılının il 6 ayını değerlendireceklerini ve 2023 yılına ilişkin planlama yaptıklarını dile getiren OKA Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bugüne kadar 1200’ün üzerinde projeyi desteklemiş olan Kalkınma Ajansımızın yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için destek programı uygulamalarını takip ediyoruz. 2023 yılında ilan edilip sözleşmeye bağlanan ya da henüz başvuru ve değerlendirme aşamasındaki destek programlarında arzu edilen başarı düzeyine ulaşılması için atılacak adımları inşallah bugünkü toplantıda gündeme alacağız. Biz biliyoruz ki, bölgemizde kalkınma için, refah için daha yapılması gereken çok iş, planlanması, uygulanması ve desteklenmesi gereken çok fikir var. Bugün bu maksatla, yani yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için elimizdeki imkânları en verimli bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız. Bugünkü toplantının ana gündem maddelerinden biri Kalkınma Ajansının 2023 yılı ilk altı ayındaki faaliyetlerin kısa bir değerlendirmesini yaparak 2024 yılı çalışma programına ilişkin önerileri ele almak olacak. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde Ajansımız eliyle gerçekleştirilmesi planlanan bütün faaliyetlerin, genel çerçevesi Yönetim Kurulumuzda değerlendirilecek.”