“Önceliğimiz Bursa’nın anayasasını hazırlamak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın son dönemde hava kirliliği, su kirliliği, trafik ve elindeki marka değerlerini bir bir kaybettiğini söyleyen İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu şehrin geleceği için cesur kararlar alabilecek liderlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Bursa’nın 1/100.000’lik planının bir türlü hazırlanamadığını vurgulayan Türkoğlu, “Bu şehrin anayasası diyebileceğimiz ana plan bir türlü hazırlanamıyor. 1/100.000’lik plan olmadan şehirde hiçbir sorunu çözemeyiz. Bizim önceliğimiz bütüncül bir yaklaşımla herkesin görüşünü alarak bu planı oluşturmak olacak. Deprem, iklim değişikliği ve küresel ısınma karşımızda büyük problemler olarak geliyor. Bütün bu risklere karşı dirençli hale getirebilmek adına da bu plana ihtiyacımız var” dedi.

Şehirde marka kimliği olan birçok ürünün artık farklı şehirler ile anıldığını belirten Türkoğlu, “Bursa’nın termali Afyon’a, kestanesi Aydın’a, havlusu Denizli’ye gitti. Uludağ Ekonomi Zirvesi bile Sapanca’da düzenlendi. Bütün bunların ana nedeni yanlış yönetimler oldu. Şehrin termal açıdan en zengin bölgesine 700 konutluk TOKİ projesi yapılması bu konuda en güzel örnek. Orası turizm amaçlı kullanılmalıydı. Kullanılmıyorsa düzenlenerek şehrin ortasında bir acil durum toplanma alanı olabilirdi” diye konuştu.

“100’e yakın proje hazırladık”

Şehrin önünde bir deprem gerçeği olduğunu söyleyen Türkoğlu, “Biz bu depreme hazır bir şehir inşa etmeliyiz. Bursa’da kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 5’i gerçekten ihtiyaç duyulan alanlarda yapıldı. Kalan yüzde 95’i bina yenileyip kat sayısını artırmaktan öteye geçmedi. Biz kentsel dönüşümün gerçekten ihtiyaç olan yerlerde yapılmasını sağlayarak şehirdeki binaların direncini artıracağız. Ayrıca şehre deprem gibi bir doğal afet durumunda ulaşımın sağlanması adına Yunuseli Havalimanı ile ilgili de bir projemiz var. Oradaki pisti 600 metre uzatarak acil durumlarda kullanabilmek, en azından kargo uçaklarının inebileceği bir yer haline getireceğiz” dedi.

Şehirde 100’e yakın proje hayata geçirmek için yönetime talip olduklarını söyleyen Türkoğlu, “Bu şehre gerçek bir meydan kazandırmak istiyoruz. Eski Atatürk Stadyumu’nun olduğu bölgeye 150 bin kişi ile konser ve miting yapılabilecek altı tamamen otopark olan bir meydan projemiz var. Bu projenin yanında Çarşamba’yı da tamamen dönüştüreceğiz. Bursa’ya hep küçük dokunuşlar yapılmış biz topyekun olarak şehrin tamamını düşünerek çalışacağız” dedi.

“Emekli maaşlarını asgari ücrete tamamlayacağız”

Bursa’da dağ bölgesinin maddi gerekçelerle yoğun bir göç verdiğini ve birçok kamusal faaliyet yürüten kurumun bölgeden çekildiğini anlatan Türkoğlu, “bu şehrin bütününe bakmadan sorunları çözemezsiniz. Biz Dağ Bölgesi’ndeki 4 ilçede yaşanan sorunları görüyoruz. Orada şu anda ağırlıklı hayvancılık yapılmasına karşın insanlar hayvanlarına kesime gönderiyor. Diğer yandan kent merkezindeki dezavantajlı bölgelerde çocuklar süt içemiyor. Biz Tarım AŞ marifetiyle Dağ bölgesindeki üreticimizden sütü alıp onlara destek verirken, dezavantajlı yerlerdeki çocuklarımızın süt içmesini sağlayacağız. Ayrıca Bursa’da çalışmayan, kirada oturan ve eline geçen tek maaştan başka bir geliri olmayan emeklilerimizin maaşlarını asgari ücrete tamamlamak adına sosyal belediyecilik faaliyeti yürüteceğiz. Şehirde suyun pahalı olduğunu artık herkes kabul etmeye başladı. Bu konuda da fiyatları makul seviyeye çekeceğiz. Ulaşım bu şehrin en büyük sorun. Bunu aşmak için ne yazık ki bir derin metro ağımız yok. Biz bunu hayata geçirerek şehrin ulaşımını rahatlatmak istiyoruz. Ayrıca Çelik Palas’ın üstünden başlayıp Dobruca’ya kadar uzanan bir rekreasyon alanı inşa edip vatandaşlarımızın hafta sonunu keyifle geçireceği bir destinasyon yaratacağız” diye konuştu.