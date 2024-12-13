Ortimobil, 2024 yılını 18 farklı modelle kapatıyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Türkiye’nin hemen her bölgesinde kullanılmaya başlanan Ortimobil, AKY Grup tarafından Mersin Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 bin metrekarelik fabrika üretiliyor. 50 kişilik uzman ekibin 2, 4 ve 6 kişi taşıma kapasitesiyle tasarlayıp ürettiği Ortimobil, elektrikli araç piyasasının ilgi çeken markaları arasında yer alıyor. Müşteri talepleri doğrultusunda güncellenen Ortimobil, farklı modelleriyle her alandaki ihtiyaçlara doğrudan yanıt veriyor. Markanın Rüzgâr, Kargo, Asil, Hazel, Yağız, Traffic, Premium, Ambulans, Minivan, Falcon, Cabrio, Army, Ela ve Nil gibi 18 farklı modeli, catering, sağlık, turizm işletmeleri ve askeri tesislerde sıkça tercih ediliyor. İç aydınlatma, elektrikli park freni ve elektrikli direksiyon gibi yeni teknik özelliklerin eklendiği Ortimobil modelleri, yüksek direksiyon hâkimiyeti ve konforlu bir sürüş hissi sunuyor.

Ortimobil’in Türkiye elektrikli otomobil piyasasına hızlı giriş yaptığını belirten Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, yüzde 100 yerli sermayeyle üretilen lüks segment araçlara bu yıl yoğun talep gösterildiğini söyledi. Araçların otel, AVM ve ören yerlerinde kullanıldığını dile getiren Gökmen Akyürek, “Ortimobil; havalimanları, belediyeler, üniversiteler, hastaneler, mesire alanları, sit alanları, resmi kurumlar, fabrikalar ve hatta şehir içi yollarda günlük kullanıma uygundur. Trafiğe uygunluk belgeli Traffic modelimiz yollardaki yerini aldı. Aracımızda çift hız kademesi, ışıklı arka plakalık, cam sileceği, arka ekstra fren LED lamba, acil elektrik kesici buton, reflektör, direksiyon kilidi, sürücü koltuk güvenlik sensörü ve kilitlenebilir torpido bulunuyor” dedi.



Savunmaya özel model

Farklı segmentlerdeki elektrikli araçlar üzerinde Ar-Ge ve tasarım sürecinin devam ettiğini kaydeden Gökmen Akyürek, “Son olarak savunma sanayinde kullanılabilecek otonom özellikli Army- Falcon modelimizi tanıttık. Sürücülere hareket serbestliği sağlayan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen Army- Falcon, hafızasına tanımlanan güzergâh üzerinde insansız şekilde yol alabiliyor” ifadesini kullandı.



“Yeşil dönüşüme kayıtsız kalmayacağız”

Ortimobil’in elektrik motoru sayesinde hem doğaya saygılı bir araç olduğunu hem de yakıt tasarrufu sağladığını vurgulayan Gökmen Akyürek, “Dünyada yaşanan küresel ısınma, sera gazlarının kontrol altında tutulmasını gündeme getirdi. Önümüzdeki süreçte fosil yakıtlı teknolojilerin yerini hızlı bir şekilde elektrikli teknolojiler alacak. Bu değişime kayıtsız kalmayacağız. Yeşil dönüşüm ve değişimden etkilenecek en önemli alanlardan birisi otomotiv sektörü olacak. AKY Grup olarak, bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk elektrikli otomobil endüstrisine katkı sağlayarak, ülkemize ve dünyada elektrikli taşıtlar üretmek istiyoruz” diye konuştu.