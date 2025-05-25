General Motors’tan şaşırtıcı karar! Elektrikli araç fiyatlarında beklenmedik hamle geldi
General Motors elektrikli araç fiyatlarında sürpriz yapmadı. 'Kendimizi iyi hissediyoruz' diyen GM yönetimi yılın geri kalanında tüketici fiyatlarını sabit tutmayı karar verdiklerini açıkladı.
General Motors (GM) elektrikli araçlarının fiyatı hakkında şaşırtıcı bir duyuru yaptı. General Motors'un mevcut yönetimi tarife politikaları nedeniyle fiyat artışına gitmeyi planlamadığını bildirdi.
General Motors’un kararı şaşırttı
Rapora göre, GM CFO'su Paul Jacobson, "Artık yılın geri kalanında fiyatların nispeten tutarlı olmasını bekliyoruz" dedi. GM'nin elektriklilerinin birçoğu Meksika'da üretiliyor, bu yüzden şirket milyarlarca dolarlık büyük bir maliyet etkisine hazırlanıyor. Ancak, Inside EVs raporuna göre GM şu anda yılın geri kalanında tüketici fiyatlarını sabit tutmayı planlıyor.
Makalede Equinox EV'nin şu anda ABD'deki en uygun fiyatlı EV olduğu ve GM'nin maliyetleri bu kadar düşük tutmasının sebebinin Meksika'daki üretim yeri olduğu belirtiliyor. Düşük fiyat, aracın 300 milden fazla menziliyle birleşince Chevrolet ülkedeki en hızlı büyüyen EV markası oldu.
Tarife etkisi 5 milyar dolar bekleniyor
GM, Kore, Meksika ve Kanada'dan ithalatı etkileyen mevcut tarife politikasına dayanarak 4 ila 5 milyar dolarlık bir etki beklediğini söyledi. Rapora göre, maliyetlerin bir kısmını "kendi kendine yardım girişimleri" ve ABD'deki pil bileşenleri üretiminin artırılmasıyla telafi etmeyi planlıyor.