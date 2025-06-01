2plan, otomotivin geleceğine yön veren zirvede sektörün nabzını tuttu

İZMİR / EKONOMİ

İkinci el otomotiv pazarında Terminal konseptiyle dikkat çeken 2plan, İzmir İstinyePark’ta düzenlediği Otomotivde Yeni Trendler Zirvesi ile sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Zirve kapsamında düzenlenen Türkiye Otomotiv Sektöründe Dönüşüm, Teknoloji ve Yeni İş Modelleri başlıklı panelde, 2plan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Pandır, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu ve Fütüristler Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı&Seri Girişimci Alphan Manas gibi sektörün öncü isimleri, teknolojik gelişmelerden yeni nesil araçlara, elektrikli otomobillerden geleceğin iş modellerine kadar birçok önemli başlığı değerlendirdi.

“Elektrikli araçlar satış sonrası hizmetleri yeniden şekillendiriyor”

Dijitalleşmenin otomotiv sektöründeki etkilerine dikkati çekerek, artık tüketicilerin araçları dijital ortamda araştırdığını ancak satın alma öncesinde showroom deneyiminin hala önemli olduğunu vurgulayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, “Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç satışlarının oranı, bu yılın ilk dört ayında toplam otomobil pazarının yüzde 15’ine ulaştı. Norveç gibi bazı ülkelerde bu oran yüzde 90’larda. Bizde de artacağını öngörüyoruz. Elektrikli araçlar konusunda yetkili satıcılarımız, özellikle satış sonrası hizmetlerde önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Sanıldığı gibi bu hizmetlerde büyük bir düşüş olmayacak. Tıpkı bilgisayar ya da tablet gibi, elektrikli araçların da güncellenmesi, aksesuar satışı ve bakım-onarım gibi satış sonrası süreçleri olacak” diye konuştu.

“Sektöre farklı bir bakış açısı ve değer sunuyoruz”

Sektöre farklı bir bakış açısı ve değer sunmak istediklerini dile getiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Önce İstanbul'da, ardından bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz İzmir'e bu tecrübelerimizi taşıdık. Bir buçuk senedir, İzmir’de, İstinyePark içinden de erişim imkanı bulunan 30 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyoruz. 2plan olarak yalnızca araç alım-satımı yapan bir şirket değiliz. Elektrikli araçlardan kadınların sektördeki yerine kadar birçok sosyal ve kültürel konuda konferanslar düzenliyoruz. Sektöre farklı bir bakış açısı ve değer katıyoruz” dedi.

“Türkiye otomotiv sanayii, rekabet gücünü artırmak zorunda”

Sektördeki yapısal dönüşüme dikkat çeken 2plan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Pandır ise, “2000’li yılların başında Türkiye otomotiv sanayisinde otomasyon seviyesi oldukça düşüktü. Ancak son 20 yılda bu alanda önemli bir dönüşüm yaşandı. Türkiye’nin 1,5 milyon adetlik üretim kapasitesi var, fakat bu kapasitenin büyük kısmı etkin kullanılmıyor. Genel anlamda bakıldığında, otomotiv sanayi rekabetçiliğini kaybetmeye başladı. Türkiye, iş gücü maliyetleri açısından neredeyse İtalya seviyesinde pahalı bir ülke haline geldi. Dünyada ve özellikle Avrupa’da otomotivin geleceği belirsizliğini koruyor. Elektrikli araçlar hızla yayıldı ancak sonrasında talep hibrit modellere kaydı. Türkiye otomotiv sanayii, rekabet gücünü artırmak zorunda” diye konuştu