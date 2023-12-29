'OSB’ler toplu GES kurulumuna geçmeli'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

OSB’lerde toplu güneş enerji sistemine geçişin gündeme alınması gerektiğini kaydeden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB olarak bu konuda bakanlıkla görüşmelerinin devam ettiğini aktardı. Şimşek, “OSB’ler için toplu yer tahsisi yapılarak gerekli kolaylıklar sağlanırsa önemli miktarda enerji üretimi sağlanabilir” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji maliyetlerinde artışa yol açtığını belirten Şimşek, “Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji sorunu yaşadık, enerji maliyetli sektörler olduğumuz için maliyetler yüzde 3 ile 8 arasında değişiyordu, bu rakam yüzde 30’lara çıktı. 6 Şubat depremi ve yaşadığımız sürecin ardından yeni yeni toparlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep OSB toplu GES için bakanlıktan onay bekliyor”

Yenilenebilir enerjiyi tercih etme noktasında sanayicinin istekli olduğunun altını çizen Şimşek, “Güneş enerjisi yüzde 15-16 verimlilik sağlıyor. Sanayici kendi tükettiği enerjinin yüzde 15’ini kendisi üretebilir halde. Dağıtım iletim bedelleri enerji bedellerinin yarısına kadar yükseldi. Dağıtım bedellerinde teşvik beklentisi taşıyoruz. OSB’lere hak tanınmalı diye düşünüyorum. Tükettiğin enerji kadar enerji üretme gibi bir kural getirilebilir, bu konuda Enerji Bakanımız bizi destekleyeceğini söyledi. Kendi tükettiğimiz enerjiyi üretebilir durumdayız. Bunun için tek tek işletmelerin değil OSB olarak toplu GES panellerinin kurulumu gerekiyor. Dağıtım bedelleri, altyapı sağlanırsa OSB bu projenin altından kalkar. Belli bir alana sitem kurulsun ve buna imtiyaz tanınsın. Biz Gaziantep OSB olarak bakanlığa başvurduk, alan araştırıyoruz” dedi.

“2024’ün ikinci yarısından umutluyuz”

2024 beklentilerini aktaran Şimşek, “Gaziantep OSB olarak 2024 için heyecanlıyız, otoban bağlantılarımızı Ocak ayının sonunda bitiriyoruz. 2024 yılının sonunda Fırat’tan suyumuzu getireceğiz, suyu getirdikten sonra suya dayalı üretimlerde farklı sektörler faaliyete başlayacak.Hastanemiz 2024 yılının sonunda devreye girecek. Burada 300 bine yakın insanımız çalışıyor. 6.Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planını bitirip, arsa dağıtımına başlayacağız. Elimizden geldiği kadar olumsuzlukları geride bırakıp yolumuza bakacağız” ifadelerini kullandı.

“Mesleki eğitime özendirmeye çalışıyoruz”

Sanayide ara eleman sorunu yaşadıklarını kaydeden Şimşek,bu soruna çözüm bulmak için meslek liseleri açtıklarını ve öğrencileri mesleki eğitime yöneltmek için cazip seçenekler sunduklarını söyledi. Şimşek, “OSB’de bir iki lise daha yapıp, gençlerimizi mesleklere yönlendireceğiz. Ara elaman kalmadı şuan. Ustalar mühendislerden daha fazla maaş alıyor ama geçler bunu bilmiyor. Biz, meslek liselerimizden mezun olan gençlerimizin istihdam garantili olarak okuyacaklarını söylüyoruz” dedi.

Şimşek, Gaziantep OSB olarak bugüne kadar Türkiye için çalıştıklarını bundan sonra da Türkiye ve Gaziantep sanayisine katkı sağlamak üzere efor sarf edeceklerini belirterek, toplumsal refah düzeyinin gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.