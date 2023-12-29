Şirikçioğlu’ndan enerji maliyetlerine karşı hamle

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Temelleri 1996’da Kahramanmaraş’ta atılan Şirikçioğlu Mensucat, tekstil sektörü şirketlerinden biri olurken, aradan geçen zamanda enerji, inşaat, perakende, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de yatırımlar gerçekleştirerek Şirikçioğlu Grup olarak adından söz ettirmeye başladı. Şirket olarak ticari faaliyetleri, projeleri, 2024 hedefleri ve sektörün genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, “Lokomotif sektör olan tekstilde; iplik, indigo boya, dokuma ve terbiye işletmeleriyle entegre yapıya sahiptir. Her yıl geleneksel olarak açıklanan ISO İlk 500 ‘de 3 şirketi ile Türkiye’nin öncü sanayi grupları içinde yer almaktadır” dedi.

“Denim ve iplikte dünyanın sayılı üreticilerinden biriyiz”

1996’dan beri üretim yaparak Kahramanmaraş hem de Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Atıf Şirikçi, “Şirikçioğlu Grubu, 491 bin 611 metrekare alan üzerinde 323 bin 935 metrekarelik kapalı alanda; open-end iplik, ring (karde) iplik, kompakt (penye) iplik, vorteks iplik, polyester iplik, denim ve non-denim kumaş üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Özellikle denim ve iplik alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline gelmiştir. Ana faaliyet alanı olan tekstilde üretime değer katan 4 bin çalışanı ile ring, open end, tekstürize iplik, poy, ham dokuma, non denim ve denim dokuma alanlarında 22 farklı işletmede 162000 iğlik ring, 20692 rotorluk open end, 2632 iğlik tekstürize iplik üretimi kapasitesi ile günlük 300 ton iplik, aylık 10 milyon metre denim ve non denim kumaş üretimi yapmaktadır” diye konuştu.

“İhracat hedefimiz: 150 milyon dolar”

2023’ün de genel bir değerlendirmesini yapan Atıf Şirikçi, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden olumsuz etkilendiklerini söyledi. Depremle ilgili yaraların sarılmaya devam ettiğini, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta fabrikaların ortak tedarikinde firmanın konumunu öne çıkaran gelişmeler yaşandığını kaydeden Şirikçi, var olan işletmelerde yaraları hızla sararak tam kapasite ile sektörde, şehrin deprem etkilerinden kurtarmak için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 2024 hedeflerine dönük açıklamalarda da bulunan Atıf Şirikçi, şunları söyledi:

“2023 yılında deprem nedeni ile Şubat-Temmuz ayları arasında üretim hacmi düşmüştür. Ağustos ayından itibaren depremin olumsuz etkisi tamamen ortadan kalkmıştır. Yıl genelinde yüzde 25 hacimsel düşüş yaşanmıştır. 2024 yılında yüzde 30’luk hacimsel artış beklenmektedir. 2024 yılı için ihracat alanında yüzde 60’lık bir artış öngörmekteyiz. Bu yıl 22 MW’lık Çatı GES yatırımı yapılmıştır. Şirikçioğlu Grubu’nun toplam elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 10’luk kısmını karşılamaktadır. 2024 yılında 85 bin ton pamuk ipliği, 5 bin ton polyester iplik ve 96 milyon metre denim kumaş imalatı planmaktayız.150 milyon USD ihracat hedefimiz bulunmaktadır. 2024 yılında tamamlamayı planladığımız 24 MW büyüklüğünde arazi üzerine öz tüketim amaçlı yatırım planımız bulunmaktadır.”

“55 ülkeye doğrudan ihraç yapıyoruz”

Tüm dünyadaki enflasyonist baskı ve durgunluk olduğunu ifade eden Şirikçi, şöyle devam etti:

“Bu konuda en önemli problemlerden biri enerji fiyatlarındaki artış. Enerji maliyetlerindeki yüksek artış Türk sanayicisinin rekabet avantajını önemli ölçüde etkilemektedir. Şirikçioğlu Grubu olarak yüksek üretim hacmi ve ürün çeşitliliği dikkate alındığında sıkışan piyasaların getirdiği bir rekabet avantajı oluşacaktır. Bunu yanında verimliliği artıracak önlemler alıyor olacağız. Enerji maliyetlerini olumlu etkileyecek Çatı GES yatırımı, işletme içerisinde daha eski teknolojiye sahip makinelerin daha az enerji tüketecek şekilde donanımlarının yenilenmesi, hammadde temin süreçlerinin stok maliyetlerinin doğru yönetilmesi bunların basında gelmektedir. Şu an 55 ülkeye doğrudan ihracatımız bulunmaktadır. Avrupa tarafında talep artışları sonucu Pakistan, Bangladeş gibi daha riskli ülkelere yaptığımız ihracatı azaltmamızı sağlamış, ağırlık batı ülkelerine verilmiştir. İhracatın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 25 düzeyindedir. Bu tutarın yüzde 35’in üzerine taşınması hedefimiz bulunmaktadır.”

“Üretimimizin yüzde 25’ini sürdürülebilir enerjiden sağlayacağız”

Ar-Ge yatırımları yaparken enerji, sıfır atık üretim alanlarında öncelik verdiklerini, önümüzdeki günlerde işletmelerini ön plana çıkaran minimum atık ve daha düşük enerji tüketimli Ar- Ge yatırımları hedeflediklerini ifade eden Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, son olarak şunları söyledi:

“İleriki vadede Türkiye’nin gerek konumu, gerek kalitesi bakımından sektörümüzde daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Global kriz kaynaklı olarak, fiyat odaklı ürünler daha fazla talep görmektedir. Sektörün global arenada önündeki fırsatları konum ve termindir. Tehditler ise; ucuz ve kalitesiz. Sürdürülebilir elyaf kullanımını önemsiyoruz, mümkün olduğunca ürünlerimizde sürdürülebilir elyaflar; organic, recycle, regeneratif, BCI gibi hammaddeler kullanıyoruz. Karbon emisyonunu azaltıyoruz. İşletme çatılarımıza güneş enerji panellerinin kurulumunu sağlıyoruz ve üretimimizin yüzde 25’ini sürdürülebilir enerjiden sağlayacağız. İşletme içerisinde; su, enerji kullanımını azaltmak için projeler yapılmaktadır. Yeşil Mutabakat çerçevesinde güneş enerji sistemleri, su azaltma projeleri devam etmektedir. İşletme içerisinde projeler görüşülmektedir.”