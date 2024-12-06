OSB'lerin yıldızları belli oldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen “OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni” Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlendi. QNB ve QNB Pay’e ana sponsorluğunda organize edilen ödül törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, QNB Bank A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, ödül alacak firma temsilcileri, sanayiciler ve OSB başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 4. OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nde 12 farklı kategorideki 67 firma ile 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket takdim edildi.

OSB Yıldızları Araştırması’nda dereceye girenlere ödüllerin verildiği törende konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, şu açıklamalarda bulundu: “Üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde, etrafımızdaki savaşlara, küresel istikrarsızlıklara, yüksek enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen sanayicilerimiz yılmadan-usanmadan üretti ve Türkiye’yi güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdi. Yıllık 255 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sanayi ülkesi haline geldik. Size ne kadar teşekkür etsek az. Hepinizi yürekten kutluyorum.”

Son 1 yılda 11 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu

Türkiye’de organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını söyleyen Kütükcü, "363’ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 42’si Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı 405’e ulaştı. Sadece son 1 yılda 11 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Yine ilk 11 ayda organize sanayi bölgelerimizde 500’den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 68’bini aştı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi. İstihdamda ise bu yıl yeni rekorlar kırdık. Organize sanayi bölgelerimiz, yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 700 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. OSB’lerdeki toplam kadın çalışan sayımız ise 650 binin üzerine çıktı" şeklinde konuştu.

“Kadın istihdamında da yüzde 39.9 bir artış yaşandı”

OSB Yıldızları Araştırmamızın sonuçlarına paylaşan Kütükcü, "Araştırmaya katılan sanayicilerimizin 2023 yılında bir önceki yıla göre ciroları yüzde 32.3 artarak 880 milyar lirayı aştı. Yine bir önceki yıla göre ihracatları yüzde 4.1 artarak 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ar-Ge harcamaları, yüzde 83.6’lık artışla 5.4 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Öte yandan araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2023 yılında yüzde 9.3 artarken, kadın istihdamında da yüzde 39.9 bir artış yaşandı. Yani rakamlar ve oranlar da gösteriyor ki organize sanayi bölgelerimiz yeni başarılara imza attı. Dünya ile birlikte, Türk sanayisi de yeni bir dönüşüm sürecinin bizatihi içinde. Artık sadece fiyata dayalı rekabet döneminden, verimliliğe, dijitalleşmeye, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı rekabet dönemine fiilen geçmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

“OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi, OSB’lerin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyor”

Konuşmasını sürdüren OSBÜK Başkanı Kütükcü, "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak biz de 81 ilimizdeki 405 organize sanayi bölgemizin, 68 bin fabrikamızın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. OSBÜK bünyesindeki İhtisas Kurullarımızı çalıştırıyor, eğitimlerimizi, bilgilendirme toplantılarımızı ve iş birliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurduğumuz OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezimizde, OSB’lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin dijital dönüşümüne rehberlik edecek 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla protokoller imzalayarak, sanayi işletmelerimizin dönüşüm süreçlerini finanse etmelerine destek olacak mekanizmalara öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak, hedefimiz Cumhuriyetin ilk yüzyılında olduğu gibi, ikinci yüzyılda da Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonumuzu geliştirerek sürdürmek. Tabi burada hamimiz, en büyük destekçimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız. Bakanımız sağ olsunlar, organize sanayi bölgelerimizin gelecek vizyonuna çok kritik destekler veriyor. Son yayınlanan OSB Uygulama Yönetmeliği bunun en somut göstergelerinden biri. OSB’lerimizin yeni kazanımlar elde ettiği yeni OSB uygulama yönetmeliği ile OSB’lerimizde kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerine hız kazandıracak düzenlemeler hayata geçirildi" dedi.

Kütükçü, “8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Özal; çok değil 1990’lı yıllarda organize sanayi bölgelerini petrole alternatif olarak göstermişti. Yani Türkiye’deki girişimci ruhu görüyor, üretimin organize olmasını istiyordu. Türkiye bugün girişimcilik madenini ilmek ilmek işleyerek, OSB’lerimizin liderliğinde İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi haline gelmeyi başardı. İşte bu başarı; bu salondaki sanayicilerimizin ve şu anda aramızda olmayan ama 81 ilimizde işinin, tezgahının başında alın teri döken sanayicilerimizin, çalışanlarımızın başarı. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimize ulaşmak için, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki; Türkiye yarın bugünden daha güçlü bir sanayi ülkesi haline gelecek” dedi.

“Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyor”

Üretim ve teknoloji geliştirmede elde edilen büyük kazanımlarla; yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyüme ve kalkınma yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi: “Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyüme kaydetti. Yıllıklandırılmış millî gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. İhracat odaklı üretim altyapımız, güçlü yan sanayi ve tedarik zincirimizle ticari araç üretiminde Avrupa’da lider üreticiyiz. Güçlü markalarımız ve uluslararası standartlara uyumu mümkün kılan üretim altyapımızla Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Sanayinin birçok koluna kritik ara malı tedarik eden demir-çelik üretiminde Avrupa’da ilk ikide yer alıyoruz. Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önem kazanan güneş paneli üretiminde Avrupa lideriyiz. Küresel üretim üssü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye; bugün Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü en rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke konumundadır" diye konuştu.

“2025 yılında OSB’lerin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz”

Bakan Kacır, "42 yazılım okulları, Millî Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim alt yapısını besleyecek programları da devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB’lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’yla da 2030 yılına kadar 5 milyar avro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Sanayicilerimizin en büyük kaygılarından biri doğru yetkinliklere sahip çalışan temin edebilmek olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, “Bunu aşmak üzere OSB’lerimizde 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. Ecole 42 yazılım okulları, Millî Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim alt yapısını besleyecek programları adım adım devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB’lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformuyla 2030 yılına kadar 5 milyar avro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.