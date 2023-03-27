Osmangazi, 300 bin kişilik yeni bir şehir kurdu

Esra ÖZARFAT

BURSA - Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli alanda inşa edilen 8. etap konutlarının tapuları hak sahiplerine teslim edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı’da rezerv alanda inşa edilen 7 etapta güvenli yaşamın devam ettiğini, örnek projenin 8’inci etabının da hızla yükseldiğini bildirdi. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belediye olarak 2 bin 450 konut, 272 adet ticari birimi modern ve sağlam bir şekilde vatandaşlara kazandırdıklarını vurgulayan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 2009 yılından itibaren hazırladığımız imar planlarıyla yeni gelişim bölgeleri oluşturduk. Hamitler, Yunuseli, Güneştepe, Demirtaş, Panayır’da depreme dayanıklı, modern binalar inşa edildi. Buralarda yaklaşık 300 bin kişilik yeni bir şehir ortaya çıktı” dedi.

Olası bir depreme karşı yapılan tedbirler konusunda da bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’de bin 180 denetim gerçekleştiklerini belirterek, “Osmangazi’de 135 bin bina var ve bunların 115 bini 1999 depremi öncesi olan binalar. Kentsel dönüşümün önemi, yaşadığımız son depremlerden sonra daha da iyi anlaşıldı. Türkiye’de zemin+5’i ilk uygulayan belediye Osmangazi Belediyesi’dir. Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 14 yıl öncesinden bu planların hazırlığını yaptık” diye konuştu.

İlçe sınırları içinde 370 adet binanın risk analizinin ardından riskli bulunarak yıkıldığını hatırlatan Mustafa Dündar, İzmir depreminin ardından ilçe genelinde bin 180 iş yerinde denetim yaparak gerekli görülen yerlerde yıkım gerçekleştirdiklerini, Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına her zaman destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.