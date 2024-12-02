Osmaniye OSB’de 30 yıl çalışacak GES kuruldu

Eray ŞEN/OSMANİYE

Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, yatırımcılara sağladıkları olanaklar hakkında EKONOMİ Gazetesi Osmaniye Temsilcisi Selçuk Altun’a açıklamalarda bulundu. OSB içerisinde 7 ayrı teknik hizmet alanında kurdukları toplam 7 bin 525 kWp kapasiteli GES’in 9.2 milyon dolara ve tamamı banka tarafında 9 yıl vade ile finanse edildiğini söyleyen Tosyalı, “Yedi yılda tüm finansman maliyetini karşılayacak tesisin yaklaşık ömrü 30 yıl. Tesis, devreye alındığı günden bugüne ürettiği elektrik ile kendi finansmanını karşılamaktadır” dedi.

“10 aylık elektrik tüketiminde yüzde 4.05 artış var”

Osmaniye OSB’nin elektrik tüketiminde geçen yıldan bu yana yaşanan pozitif değişim hakkında bilgi veren Tosyalı, “2023 yılının ilk 10 ayındaki elektrik enerjisi tüketimimiz 484.166.260 kwh iken 2024 yılının ilk 10 ayındaki 503.786.039 kwh olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre artış oranı ise yüzde 4.05 olmuştur. Proje ve inşaat aşamasında olan parsellerdeki firmalarımız peyderpey üretime geçmekte olup, artış oranı önümüzdeki yıllarda gözle görülür şekilde yükselmeye devam edecektir” diye konuştu.

“Havai hatları yer altına almaya başlıyoruz”

Elektrik alış - satış miktarları konusunda aylık olarak kıyaslamaların yapıldığını ifade eden Tosyalı, “Elektrik SCADA ölçümlerimiz şu an için yapılmamasına rağmen, OSB’deki havai hatlarımızın yer altına alma çalışmalarımız başlamak üzeredir. Yeni tesis edilen ve mevcut dağıtım sistemlerimizdeki yenileme ve tadilat çalışmalarımızda SCADA ölçüm sistemine uygun elektrik elemanları kullanılmaya başlandı. Doğalgaz SCADA ölçüm sistemini ise aktif olarak kullanıyoruz. Bu sistem ile hem doğru faturalandırma yapılabilmekte hem de dağıtım farkları anlık olarak izlenebilmektedir” dedi.

“Doğalgaz yatırımlarına hız verdik”

OSB bünyesindeki doğalgaz yatırımlarının ilk olarak 2009 yılında 5 milyon metreküp ile başladıklarını dile getiren Tosyalı, gelinen noktada tüm tesislerin doğalgaz ihtiyacını kesintisiz ve hızlı bir şekilde karşılamak için saatlik kapasitesi 50 bin Sm3 olan yeni bir RMS/A istasyonunun kurulumunda son aşamada olduklarını açıkladı.

Tosyalı, ayrıca Osmaniye OSB bünyesindeki atık su arıtma tesisinin 7 bin 600 metreküp/gün kapasiteye ulaştığını ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile anlık olarak izlendiğini bildirdi.

“Genişlemede 9’uncu etaba gelindi”

Osmaniye’nin genel teşvik uygulamasında 5’inci, OSB’nin de 6’ncı bölgede yer almasının yatırım talebindeki artışta etkili olduğuna dikkat çeken Şerif Tosyalı, 141 adet sanayi parselinin tamamının 119 adet sanayi kuruluşuna tahsis edilmiş durumda olduğunu kaydetti. Tosyalı, etaplar halinde yürüttükleri genişleme çalışmalarında ise 9’uncu etaba gelindiğini, bu aşamada Toprakkale ve Osmaniye mücavir alanlarındaki 235 hektarlık alan için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru dosyası hazırlandığını belirtti.

Limana 13 kilometre demiryolu bağlantısı

Osmaniye OSB’de karayoluna ek olarak demiryolu ve deniz yolu olanağının yakında sağlanacağını açıklayan Tosyalı, Dünya Bankası kredisi ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak 13 kilometrelik demiryolu çalışmalarının devam ettiğini, TCDD tarafından limana ve ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlı bir adet yükleme-boşaltma istasyonu yapılacağını bildirdi. Tosyalı, 11 kilometre uzaklıktaki Burnaz mevkiine Tosyalı Holding tarafından kurulacak liman ile OSB arasında karayolu yapıldığını, yakın gelecekte liman ile demiryolu bağlantısı da olacağını anlattı.

13 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor

Osmaniye OSB’de 11 bin 600 kişiye istihdam sağlanırken, bu sayı taşeronlarla birlikte 13 bin 500 kişiyi buluyor. Bölgede ayrıca, sanayicilerin ara elaman ihtiyacını karşılamak üzere açılan Yolbulan Baştuğ Endüstri Meslek Lisesi’nde 103’ü yatılı olmak üzere toplam 370 öğrenci eğitim görüyor.