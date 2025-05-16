Otofest’in bu yılki teması ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ oldu

EKONOMİ (BURSA) - OİB Bursa Otomotiv Lisesi’nde gerçekleştirilen program, firmaların ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile düzenlendi. Programın açılışına Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sivil toplum kuruluşlarının öneticileri ve sektör temsilcileri katıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik programın açılışında yaptığı konuşmada, OİB olarak daima eğitime ve sanayileşmeye yatırım yaptıklarını belirterek, OİB’in eğitim yatırımına verdiği önemin en büyük göstergesinin de Türkiye’de otomotiv sektöründe ilk ve uzun süre de tek örnek olarak kalan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu ifade etti. Başkan Çelik, “Otomotiv Lisemiz OİB olarak bizim en çok gururlandığımız projeler arasında yer alıyor. Bu proje ile sektörümüzün sorunlarından birisi olan nitelikli, yetişmiş teknik personel eksikliğinin ortadan kaldırılması konusunda büyük bir adım atılmış oldu ve Birliğimiz, ülkemize ekonomik ve sosyal katkılarından dolayı ‘TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ ile ödüllendirildi” şeklinde konuştu.

“Otomotiv sektörü ihracatın lokomotifi”

Konuşmasında otomotiv endüstrisinin Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçtiğimiz yıl 37,2 milyar dolar ile rekor ihracat rakamına ulaştık. Otomotiv endüstrisi olarak ülkemiz ihracatının lokomotifi olmayı sürdürüyoruz. Nisan ayı ile birlikte 2025 yılının üçte birini geride bıraktık. Bu dönemde otomotiv ihracatımız yüzde 6,5 arttı ve 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında 3,5 milyar dolar, Nisan ayında da 3,1 milyar dolar ile aylık bazda yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Ocak-Nisan döneminde aylık ortalama ihracatımız da 3,1 milyar dolar oldu. Özellikle küresel çapta yaşanan istikrarsızlık ve belirsizliklere rağmen bu yıl hedefimiz 39 milyar dolar ile yeni bir ihracat rekoruna ulaşmak olacak” dedi.

“Endüstrinin güncel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz”

Başkan Baran Çelik, en büyük ihracat pazarlarından olan Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat planı ile küresel rekabette otomotiv sanayinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması bir zorunluluk halini aldığını aktardı. Çelik, “Yıkıcı teknolojiler olarak bilinen tüm bu gelişmelere otomotiv sanayimizin ayak uydurması, yeni oluşan gelir modelleri içinde pazar payını artırması ve yaşanan dönüşüme yanıt vererek dönüşümün güçlü bir parçası olması gerekiyor. Biz de OİB olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyor, endüstrinin güncel ihtiyaçları doğrultusunda projelere destek oluyoruz. Böyle bir dönemde ülke olarak, araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizlerin otomotiv endüstrimizin gelecek vizyonunda rol almanıza büyük değer verdiğimizi ve her zaman yanınızda olacağımızı burada bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Mesleki eğitimde örnek işlere imza atıyoruz”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise konuşmasında, Bursa’da mesleki eğitimin her açıdan güçlü, sağlam ve Türkiye için iyi örnekler sergileyen bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Dr. Alireisoğlu, “Bunun temelinde şüphesiz öğretmenlerimizin ve eğitim gönüllülerimizin heyecanı ve bu heyecana karşılık veren sanayicilerimizin oluşturduğu birliktelik var. Türkiye için örnek olmaya, model olmaya devam ediyoruz. Bugün de bu örnek vizyonun en güzel örneklerinden birinde hep birlikteyiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu okulun temelleri böyle bir heyecanla atılmış ve Türkiye’nin geleceği için üretmeye devam ediyor. Mesleki eğitim, Bursa’da eğitim diğer alanlarını da besliyor, yapılandırıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri çocuklarımızın gelecekleri için kendi hikayelerini yazabilecekleri, tüm okullarımızda kurulan teknoloji kulüplerimiz gibi örnek proje çalışmalarımızla hayata geçiyor” dedi.

“Okulumuz öncü projelerine devam ediyor”

OİB Bursa Otomotiv Lisesi Okul Müdürü Güray Köken ise şunları söyledi: “2010 yılında ilk adımı atılan ve mesleki eğitim ile sanayi işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren okulumuz bugün çok farklı alanlarda öncü olmaya devam ediyor. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Otofest’te bu başarılı çalışmalarımızdan bir tanesi. Sekiz yıl önce ilk gerçekleştirildiğinde firma ve kurumlarımızın 17 standı ile gerçekleştirilen Otofest, bugün 38 adet firmanın stant açtığı, sektörle öğrencilerimizin buluşturulduğu bir ortam haline geldi. Tüm katılımcılarımıza desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından, programa katılan protokol üyeleri etkinliğin açılış kurdelesini kesti ve organizasyonda sergilenen proje ve stantları tek tek ziyaret ederek bilgiler aldı.