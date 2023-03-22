OTSO Başkanı Aksoy: “Deprem bölgesinde SGK ve kurumlar vergisi muafiyeti uygulansın”

Eray ŞEN



OSMANİYE - OSB’de enerji fiyatlarının düşürülmesi, konteynır kent ve konteynır çarşı kurulması küçk esnafa sıfır faizli iki yıl ödemesiz kredi verilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Osmaniye’nin depremden yoğun şekilde etkilendiğini vurgulayan Aksoy, “Gerek işyerlerinin binaları, gerekse de içerisinde bulunan malzemeleriyle birlikte meydana gelen zarar ziyan çok fazladır. Binaları sağlam olan işyerleri faaliyetine geçmiştir.

İlimiz şu an yaralarını sarmaya çalışmakta ve yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışılmaktadır. Ancak ekonomimiz depremden dolayı çok etkilendiğinden; yeniden yapılanabilmesi için devletimizin OHAL kapsamına alarak sağladığı desteklerin haricinde, ilimizde esnaflarımız için öncelikli taleplerimizin gerçekleştirilmesi gerekmektedir” dedi. Bu talepler kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalar için enerji fiyatlarının düşürülmesini isteyen Aksoy, şöyle devam etti:

“Organize Sanayi Bölgesinde konteyner kent kurulması için çalışmalar başlatılmış olup, kurulma aşamasında OSB’de çalışacak olan işgücünün tekrar OSB’ye getirilebilmesi için gerekirse çalışacak olan kişilerin aileleriyle birlikte oraya yerleştirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi çalışanları için aileleri ile birlikte barınma imkanı sunabilmek adına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile alan tespiti ve konteyner yerleştirme konularında istişare yapılmasını talep ediyoruz.”

“Konteynır kent ve çarşı kurulmalı, kredi borçları faizsiz ertelenmeli”

Depremden dolayı işyerleri ağır hasar gören esnafın işlerinin devamlılığı için konteyner çarşı kurulumunun hızlandırılmasını isteyen Aksoy, il ekonomisinin ihtiyaç duyduğu diğer destekleri şöyle açıkladı: “OHAL kapsamında verilen desteklerin haricinde; küçük esnaflara sıfır faizli, iki yıl ödemesiz kredi verilmesini, devlet bankalarında olduğu gibi özel bankaların da kredi ödemelerinde ve kredi kartı ödemelerinde faizsiz erteleme yapılmasını bekliyoruz.

Banka kredileri ve kredi kartları ile ilgili hükümetimizin aldığı faizsiz öteleme kararı tavsiye niteliğinde olmuştur. Bu tavsiye kararına bankaların bazıları uymamaktadır, bu nedenle bu kararın tavsiye niteliğinde değil, zorunlu bir karar olmasını talep ediyoruz ve taksitlerin süre bitiminde kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz.

Hükümetimiz bazı vergilerin faizsiz ötelemesini yaptı ancak afet bölgesi olarak öteleme değil, 2023 yılı için tamamen muafiyet, bu çerçevede SGK prim ve kurumlar vergisi muafiyeti talep ediyoruz . Ayrıca işyeri sahiplerine vergi levhasına göre kira yardımı ve hasar gören işyerleri için nakdi yardım yapılmasını istiyoruz.”