Pakun’a Avrupa’dan lezzet ve kalite ödülü

SAMSUN - Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “50 yıllık emeğimizin karşılığını almaktan kıvanç duyuyoruz. Durgun marka unumuzun dünyanın önde gelen şef ve tadım uzmanlarından onay almış olması, Türk mutfağının zengin lezzetlerini tanıtmak adına hepimiz için önemli bir kazançtır” diye konuştu.

Belçika merkezli Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından dünyanın önde gelen şef ve sömeliyelerince gerçekleştirilen tat değerlendirmesinde, Pakun’a ait ‘Durgun’ marka Pastalık ve Böreklik Un, Avrupa Lezzet ve Kalite Ödülü’ne layık görülerek ‘Üstün Lezzet Ödülü’ (Superior Taste Award) sertifikasını almaya hak kazandı. Gıda sektörünün en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Superior Taste Award’ı kazanan Pakun’a ait Durgun markasının lezzeti, böylelikle uluslararası arenada da tescillenmiş oldu.

Yarım asırdır kalite ve lezzetten ödün vermediklerini belirten Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “50 yıllık emeğimizin karşılığını almaktan kıvanç duyuyoruz. Durgun marka unumuzun dünyanın önde gelen şef ve tadım uzmanlarından onay almış olması, Türk mutfağının zengin lezzetlerini tanıtmak adına hepimiz için önemli bir kazançtır. Yenilikçi uygulama ve araştırmalarımızla Türk un sanayisini uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.