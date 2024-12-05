Pestisit sorunu, eğitim ve kontrolle çözülecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen limonlarda pestisit türlerinden biri olan phosmet tespit edildiği ve ürünlerin riskli olarak bildirilip Bulgaristan’dan geri gönderildiği ileri sürüldü. Konuyu değerlendiren sektör temsilcileri, ilaç kalıntı hususuna hassasiyetle yaklaştıklarının altını çizdi.





Türkiye’nin her yıl 5 ila 5.5 milyon ton yaş meyve sebze ihracatı yaptığını dile getiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, zaman zaman bu ürünlerde pestisit kalıntısına rastlanabildiğini hatırlattı. Genel olarak, toplam sevkiyattaki pestisit kalıntısı tespitinin çok düşük seviyede kaldığına işaret eden Ferhat Gürüz, “Pestisit kullanımı noktasında, Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilere yönelik önemli bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Ürünler de sıkı denetimlerden geçiyor. Buna rağmen zaman zaman böylesi konularla karşı karşıya kalabiliyoruz. İlaç kalıntısı tespit edilen ürünler imha ediliyor. Kalıntı bulunmazsa, ürünlerin 3’üncü ülkelere ihracına izin veriliyor. Sonuç olarak, tarımsal ürün ihracatında bazı dönemlerde böylesi durumlarla karşılaşılması normal kabul edilebilir. Kalıntı nedeniyle yapılan geri bildirim oranları genel ihracatımız içinde çok düşük bir kısmı kapsasa da uluslararası piyasalarda benzer sorunlar yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürüyor” dedi.



“Süreçler daha sıkı kontrollerden geçmeli”

Kalıntı tespitlerinde ihraç mallarının sınırdan dönmesinin prestij kaybına yol açarak ülke ekonomisini ve sektörü olumsuz yönde etkilediğini kaydeden İhracat ve Dijital Pazarlama Danışmanı Emel Taşçı ise “Pazar kayıplarının yaşanmaması ve maddi zarara uğranmaması için üreticilerin ilaçlama süreçleri daha sıkı kontrollerden geçmelidir. Kalıntı tespiti durumundaki cezai işlemler üreticiye değil, aracı kuruluş olan ihracatçılara kesiliyor. Bu durum, ihracatçılar üzerinde haksız bir yük oluşturarak sektörün zarar görmesine yol açıyor. Önlem için daha sıkı bir denetim ve eğitici bir çalışma yapılması gerektiği aşikârdır. Bunun için tüm paydaşların koordineli hareket etmesi gerekir. Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, Türk tarım ürünlerinin güvenilirliğini artıracak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü pekiştirecektir” diye konuştu.