Pirelli, global sürdürülebilirlik değerlendirmesinde zirvede

EKONOMİ / KOCAELİ

Pirelli, S&P Global tarafından 9 bin 400 şirketin sürdürülebilirlik profilleri analiz edilerek yayımlanan 2024 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda bir kez daha dünyanın en yüksek sürdürülebilirlik performansına sahip şirketlerinin dahil olduğu “İlk yüzde 1” içinde yer aldı. Pirelli aynı zamanda Otomobil Bileşenleri sektöründen bu düzeye ulaşan tek şirket konumunda bulunuyor.

Pirelli’nin S&P Global’in Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri için 2023 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 84 puan (daha önce 83 olarak açıklanmıştı) alarak Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik Endeksleri’nde, Otomobil Bileşenleri ve Otomotiv sektörlerinin birincisi olduğu da bir süre önce duyurulmuştu.

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera, “Bu yıl bir kez daha Sürdürülebilirlik Yıllığı'ndaki liderler arasında yer almak, Pirelli'nin sürdürülebilirlik stratejisini tüm değer zincirine entegre etme kapasitesini doğruluyor. Bu güçlü sonuçlara ve zorlu hedeflere ancak tüm ekibimizin kararlılığı sayesinde ulaşılabilir” dedi.