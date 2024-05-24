Polisan Kansai Boya, EN 1090-2 belgesine sahip, Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikalı boya tesisi

EKONOMİ / KOCAELİ

Ana faaliyet alanını inşaat ve yalıtım işlerinde kullanılan boyalar ve ticari ürünler oluşturduğu Polisan Kansai Boya; deniz, mobilya ve endüstriyel alandaki potansiyeli de değerlendirmek üzere bu kategorilerde boya, vernik, astar, kaplama gibi ürünlerin üretim ve satışını da gerçekleştiriyor. Burak Ekmekçioğlu, “Ambalaj ve renk çeşitleri hariç 250, dahil olarak ise 4 bin 700’ü aşkın ürün çeşidi ile dekoratif boya pazarında tüm fiyat segmentlerinde, en geniş ürün yelpazesine sahip markayız. Mobilya, deniz, sanayi grupları da Tamamlayıcı faaliyet alanlarımız arasında yer alıyor” dedi.

“Yıllık 180 bin ton teorik kapasiteye sahip”

Toplam çalışan sayısının 550 kişiye ulaştığı bilgisini veren Ekmekçioğlu, “2016 yılında yatırımına başladığımız yeni boya üretim ve depolama tesisinde Haziran 2018’de deneme üretimlerine ve 2019 itibarıyla da fiili üretime başlandı. GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 142 bin metrekare arazi üzerinde kurulu yeni tesis, uluslararası standartlarda inşa edilmiş, EN 1090-2 belgesine sahip, Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikalı boya tesisi. Üretim tesisimiz tek vardiyada yıllık 180 bin ton teorik kapasiteye sahip. Dolayısıyla üç vardiya çalışılması durumunda, herhangi bir yatırım yapmaksızın neredeyse Türkiye dekoratif boya ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip” şeklinde konuştu.

“GEBKİM JR hattını devreye alarak solvent üretimde piyasada etkimizi artırmaya başladık”

Dekoratif boya pazarının pandemide evlerinde daha çok zaman geçiren bireylerin tadilat işlerine yönelmeleri nedeniyle değişen tüketici talep ve satın alma eğilimlerinin sonucu 2020-2021 yıllarında yüzde 20 oranında büyüyerek, 628 bin ton seviyelerine ulaştığını anımsatan Ekmekçioğlu, şöyle devam etti: “Ancak, 2022 yılında ekonomik konjonktüre bağlı olarak küçüldü, yaşadığımız deprem felaketi ile artan renovasyon ve yeni inşa sayesinde 2023’te aynı kaldı. Firmamız, pazar payını koruyarak satışlarına devam ediyor. 2024’te beklentimiz, pazarın 2023 yılı ile aynı kalması yönünde. 2023 yılında GEBKİM JR hattını devreye alarak solvent üretimde de piyasada etkimizi artırmaya başladık.”

"İhracat odaklı stratejimizi 2023 yılında da sürdürdük”

Kansai Paint ortaklığı sinerjisi ile birlikte uluslararası pazarlarda bilinir bir marka olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Burak Ekmekçioğlu, “2022 yılında ağırlık verdiğimiz ihracat odaklı stratejimizi 2023 yılında da sürdürdük. Yurt dışı pazarlarda güçlü dağıtım ağı kurulumu ile prestijli projeler ve organize perakendede yer almaya yönelik yapılandırmalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Hâlihazırda ihracat yapılan 26 farklı ülkeden 15’inin distribütörlük sözleşmesi bulunuyor ve Polisan Kansai Boya, yurt dışındaki birçok satış noktası vasıtasıyla tanzim ve teşhir hizmeti veriyor. İhracat pazarlarında yapılan distribütörlük sözleşmeleri ve açılan yeni mağazalar kapsamında, sevkiyat hacmi ve gelirler 2023 'te de artarak devam etti” dedi.