Polisan Kansai "X1 All Yenileme Boyası" ile ön plana çıkıyor

Kocaeli

Boya sektörünün önde gelen firması Polisan Kansai, geniş ürün yelpazesine yeni bir ürün daha ekledi. Polisan Kansai, yeni ürünü X1 All yenileme boyası ile kullanıcılarına büyük tadilatlara gerek kalmadan yenileme fırsatı sunacak. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu çözümleri tek üründe bir araya getiren X1 All yenileme boyası, fayans, seramik, mermer, cam, ahşap, metal ve plastik gibi yüzeylerde kullanılabilme özelliğine sahip. X1 All yenileme boyası, iç mekanlarda çıkabilecek olası yangınlara karşı 200 derece ısıya kadar dayanabiliyor.

X1 All dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor

Polisan Kansai, ürettiği yenileme boyası X1 All ile kullanıcılarına yüksek performans sunuyor. Su, ısı, darbe, leke, nem ve kimyasallara karşı dayanıklı olan X1 All, kolay temizlenebilir özelliği ile mutfak ve banyo gibi alanlarda kullanıma uygun. Zorlu kullanım alanlarında dayanıklılığı ile ön plana çıkan X1 ALL, banyolarda yüzey temizleyiciler, sabun ve sirke gibi kimyasal maddelere karşı dayanıklı. Isıya dayanıklı, çatlama ve kabarma yapmayan X1 All yenileme boyası, eskiyen mutfak dolapları ve banyo dolaplarını büyük tadilat işlerine gerek kalmadan yenileme fırsatı sunuyor.

Kullanıma hazır sunulan boy uygulama kolaylığı sağlıyor

Kullanıma hazır olarak sunulan X1 All, ön hazırlık ve astarlama gerektirmeyen formülüyle, ilk kez boya yapacaklara bile, kolaylık sağlıyor. 45 dakika bekleyerek ikinci kat uygulanan boya hız açısından da kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Core-Shell teknolojisi ile üretilen, su bazlı, kokusuz ve yarı mat yapıya sahip bu dekoratif yenileme boyası, Polisan Kansai Boya’nın geniş renk yelpazesiyle her tarza ve zevke hitap ederek istenen dekoratif görünümü kolayca sağlıyor. Ayrıca çocuklar için zararsız olan X1 ALL Oyuncak Güvenliği Standardı’na (EN71-3) uygun olarak, çocukların temas ettiği, yüzeylerde de güvenle kullanılabiliyor.