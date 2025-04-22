Porsuk'tan 50 bin ton dip çamuru çıkarıldı

Orhangazi Mahallesi Yunus Emre Piknik Alanı bölgesinden başlayan çalışma, Adalar bölgesinden Köprübaşı’na doğru ilerleyerek Kentpark’ta sona erecek. Toplamda 10 kilometrelik alanda yürütülecek dip temizliği süresince, Porsuk Çayı’ndaki su kademeli olarak kesiliyor ve dipte biriken çöküntü malzemesi iş makineleri yardımıyla temizleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çalışmaları yerinde inceleyerek ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen’den bilgi aldı. Eskişehirli vatandaşlara anlayışları için teşekkür eden Başkan Ünlüce, “Şehrimize can veren, değer katan, renk katan Porsuk Çayımız bizim gözbebeğimiz. Porsuk Çayı’mızın ömrünü uzatmak, onu geleceğe taşımakta bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu kapsamda ESKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz Porsuk Çayımızın dip temizliği için yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladı. Bizde bugün hem çalışmaları yerinde görmek hem de çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek, emeklerine sağlık demek için buradayız, sahadayız.

Eskişehirlilere keyifli bir yaz diliyorum

Porsuk temizliği bittikten sonra her zaman olduğu gibi yine şehrimizin gerdanında bir inci gibi dizilmeye devam edecek. Hem şehrimizdeki hemşehrilerimizi hem de misafirlerimizi sarıp sarmalayacak. Çalışmalara hassasiyet ve sağduyuyla yardımcı olan, bizlere destek olan esnafımıza ve bölge sakinlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Porsuk Çayımızın kenarında hemşehrilerimize keyifli bir yaz diliyoruz. Bu çalışmaların daha da anlam kazanabilmesi için tüm hemşehrilerimizi Porsuk Çayımızı temiz tutmaya, korumaya, kollamaya davet ediyorum.” diye konuştu.

4 kilometre kaldı

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 50 bin ton dip çamuru çıkarıldığını ifade eden Oğuzhan Özen , “Şehrimizin incisi Porsuk Çayı’nda afet riskini önleme kapsamında dip temizlik çalışmalarımız devam ediyor. 25 kamyon, 2 ekskavatör, bir kepçe ve bir loder ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz dip temizlik çalışmalarında 10 kilometrelik alanın 6 kilometresini temizlemiş bulunuyoruz. Bugüne kadar çalışmalarda 50 bin ton dip çamuru çıkartılmış durumda. Porsuk Çayında önümüzde yaklaşık 4 kilometrelik bir kısım daha kaldı. Bu kısmı da en kısa sürede temizleyerek çalışmalarımızı tamamlayacağız.” dedi.