Protec Mühendislik, hidrolik ve pnömatik alanında profesyonel çözümler sunuyor

Adem Adıgüzel - Kocaeli

Kocaeli, Gebze’ de faaliyet gösteren Protec Mühendislik, hidrolik ve pnömatik sektöründeki 20 yıllık tecrübeye sahip bir kadro tarafından kurulmuştur. Sektörde deneyim sahibi ekip, mühendis kadrosuyla mekanik bakım ürünleri ve işletmelerde kullanılan her türlü sarf malzemelerinin tedarikini ve imalatını yapmaktadır. Müşteri taleplerine bağlı olarak özel imalat ürünleri ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan firma. Kocaeli, Gebze başta olmak üzere Türkiye'nin sanayi bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Firmanın hizmet anlayışını özetleyen Protec Mühendislik Satış Müdürü Reyhan Yılmaz, “Hidrolik ve pnömatik, sanayide en küçük parçaların bile büyük fark yarattığı bir alan. Biz, yalnızca bir malzeme satıcısı değiliz; müşterilerimize doğru çözümler sunan bir mühendislik firmasıyız. Önemli olan, sistemlerin uzun vadede sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak. Bu yüzden her müşterimizin ihtiyacına özel çözümler sunuyoruz” dedi.

Sanayiye kapsamlı ve profesyonel hizmet

Protec Mühendisliğin, kapısında kompresör bulunan her fabrikayı potansiyel müşterisi olarak gördüğünü söyleyen Yılmaz, Makine bakımı, onarım, malzeme tedariği ve teknik destek hizmetleriyle sanayi tesislerinin üretim süreçlerini güvence altına aldığını belirtti. Beyaz eşya, otomotiv ve tekstil gibi sektörlere yönelik özel çözümler sunan firma, mühendislik bilgisine dayalı profesyonel hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

Sektörde sıkça görülen, büyük firmalardan ayrılıp küçük girişimlerle pazara dahil olma eğilimlerine karşılık, Protec Mühendislik kalıcı ve güvenilir bir yapı inşa etmeyi hedefliyor. Yılmaz, “Sektörümüzde maalesef birçok firma günü kurtarma peşinde. Biz ise uzun vadeli iş birlikleri kurmak ve müşterilerimize kalıcı çözümler sunmak için çalışıyoruz. Ekibimizdeki herkes, sadece bir ürün satmanın ötesinde, sistemlerin sağlıklı işlemesini sağlama misyonuyla hareket ediyor” dedi.

Kocaeli ve Gebze, Türkiye’nin sanayi üssü

Kocaeli’nin Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, “Hidrolik ve pnömatik sektöründe de büyük bir pazar oluşturuyor. Protec Mühendislik, bu bölgede sunduğu güvenilir hizmetlerle fark yaratıyor” dedi. Yılmaz ayrıca, “Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki sektörel fuarları yakından takip ediyoruz. Yeni teknolojileri inceleyerek, en iyi çözümleri müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle sadece bir tedarikçi-müşteri ilişkisi kurmuyor, aynı zamanda onların mühendislik danışmanı gibi hareket ediyoruz. Bu da bizi sektörde farklı bir noktaya taşıyor” dedi.

Güven ve kaliteyi ön planda tutan bir anlayış

Protec Mühendislik, müşteri memnuniyetini en önemli prensibi olarak benimsemiş durumda olduğunu ve Firmanın önceliğinin sunduğu hizmetin kalitesi ve sürekliliği olduğunu belirten Yılmaz, “Bizim için büyük ya da küçük müşteri diye bir ayrım yoktur. Her müşterimize aynı özeni gösterir, en iyi hizmeti sunarız. Güvenilir olmak, bu sektörde en büyük sermayemiz. Bir fabrikaya bir kez malzeme satmak önemli değil, önemli olan o fabrikanın bizi her ihtiyacında arayacağını bilmesidir” dedi.

Protec Mühendislik, ekonomik dalgalanmalara rağmen sektördeki yerini korudu

Sanayi sektörü için 2024 yılı, ekonomik dalgalanmalar ve piyasa belirsizlikleri nedeniyle zorlu geçtiğini belirten Yılmaz, Protec Mühendisliğin de bu süreçten etkilenmesine rağmen sektördeki yerini korumayı başardığını söyledi.