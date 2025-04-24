ALİ ŞAHİN/BURSA

Yenilenen Bursa Fuar Merkezi’nde (BFM) KFA Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen ilk fuar olan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı kapılarını açtı. 27 Nisan'a kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak olan fuar, konuttan yapı teknolojilerine, inşaat malzemelerinden mimari çözümlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmayı bir araya getirdi. 5 bin metrekarelik alanda yeni konseptiyle düzenlenen fuarda 16 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı alıcı da yer alacağı belirtildi. Fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık'ın 2025 yılından itibaren BFM'de her yıl 20'nin üzerinde uluslararası fuar düzenlemeyi hedeflediğini belirtirken, "Fuarcılık, ekonomiye önemli katkılar sunan stratejik bir alan. Özellikle üretim merkezi olan şehirler, fuarlar aracılığıyla ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırma imkanı buluyor. Bursa'da hayata geçirdiğimiz bu fuarlar da hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan etkinlikler olmuştur" dedi.



KFA Fuarcılık'ın Türkiye'nin önde gelen fuar organizasyon şirketlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Başkan Burkay, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile eş zamanlı olarak BFM'de Bursa Karavan Show'a da ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Başkan Burkay, BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural'a teşekkür ederek, "Onlarla da burada çok güzel iş birliklerimiz var ve bu iş birliğimiz Karavan Show ile sınırlı kalmayacak. İnşallah, dünya genelindeki alıcıları burada Bursalı firmalarımızla bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Burkay, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı'nı nitelikli alım heyetleriyle desteklediklerini ifade ederek, fuarın hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için verimli geçmesini diledi.