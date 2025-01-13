Rumelisiad, Ekonomi Zirveleri’yle ticaret hacmini artıracak

EKONOMİ (BURSA) – Rumelili Yöneticiler ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), 2024-2026 dönem vizyonunu ve projelerini tanıttığı basın toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, birçok ülke ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, ticaret hacminin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Evke, 6-9 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs’ta ekonomi zirvesi düzenleyeceklerini, mayıs ayında Üsküp, Kasım ayında da Karadağ’da zirve planladıklarını anlattı. Bursa’da bulunan fahri konsoloslarla da bir araya geleceklerini belirten Murat Evke, “Bünyemizde bulunan 3 adet fahri konsolosluk ile (Sırbistan-Kosova-Kuzey Makedonya) ortak çalışmalar yürütülecektir. Ankara’da Makedonya ve Karadağ büyükelçilik ziyaretleri yapılarak yeni dönem ile tanışıklıklar sağlanmıştır. Komitemiz içerisinde oluşturulan 8 adet ülke temsilcilerimiz ile birlikte ortak etkinlikler ve kardeş şehirler araştırılmaktadır. İlk yurtdışı resmi gezimiz Kasım 2024’te Karadağ’a gerçekleştirilmiş olup, bölgedeki tüm etkin kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirilmiştir. 6-9 Şubat 2025’te Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’ne 150 kişilik bir heyet ile gidilecektir. Mayıs 2025’te Üsküp Balkan Ekonomi Zirvesi, Kasım 2025’te Karadağ Ekonomi Zirvesi ve 2026’da da Bursa Ekonomi Zirvesi hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Sürdürülebilirliğe odaklandı

Yeni dönemde sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Murat Evke, “Karbon ayak izimizi azaltmak için 3 aylık etkinliklerimizden oluşan ve hesaplanan 9998 adet fidana karşılık gelen karbon ayak izimiz için 7 Ocak 2025’te 10.000 fidan dikimi töreni gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik adına atıklarımızın ayrı ayrı toplanması için çalışmalar başlatıldı. 29 Ocak’ta ‘Sürdürülebilirlik Çalıştayı’ dernek merkezimizde gerçekleştirilecektir. Nilüfer Belediyesi’nin AB projesi olan bisiklet dönüşüm projesine ortak olduk. Bursa Uludağ Üniversitesi ve ULUTEK ile çalışmalarımız devam ettirilmektedir. Sanayide ve iş dünyasında sürdürülebilirliğin teşviki için tecrübe paylaşımları yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Kadınlara yönelik çalışmalar hız kazanacak”

Yeni dönemde kadınlara yönelik çalışmalara da hız vereceklerini belirten Evke, “Üyeler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyetler düzenleyeceğiz. Ayrıca Rumeli Yemekleri Festivali Nisan 2025’te düzenlenecek. Meslek Lisesi velilerimize ve öğrencilerimize yönelik Meslek Yüksekokulları ile ilgili bilgilendirme semineri gerçekleştireceğiz. Atık kağıt toplama kampanyamız 06 0cak 2025’te başlatılmış olup, elde edilen gelirle Nisan ayında gerçekleşecek olan yemek festivalinde dağıtılmak üzere Rumeli Yemekleri Kitabı basımı planlanmıştır. BTSO Mutfak Akademi ve İnegöl Gastro ile birlikte ortak etkinliklerin de planlaması yapılmaktadır” diye konuştu.

“Girişimcilik ve ekosistem”

“TOBB Kadın Girişimciler Komitesi’nin Türkiye genelinde başlattığı ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinde ortak olarak bulunuyoruz” diyen EVKE, “9 Ocak’ta yapılan lansman toplantısında, derneğimizden 6 firmamız projeye destek olarak protokol imzalamıştır. Dönem hedeflerimizin arasında olan kadının istihdamına yönelik desteklerimiz devam edecek. 2025 ekim ayında ilki yapılacak olan Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. KOSGEB ile iletişim halinde yeni girişimci gençlerimizi eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Meslek edindirme çalışmaları”

Başkan EVKE, “Pilot okullarımız olan Görükle ve Hürriyet MTAL’de Kariyer Günleri programlarımız devam ettirilmektedir. Bu yolla öğrencilerin geleceklerine biraz da olsa dokunabilme hedeflenmiştir. Okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında RUMELİSİAD üzerine düşeni yapmıştır. Okullarımızın Balkan ülkelerindeki kardeş okulları edinmesine yardımcı olmak için çalışmalar başlatılmıştır. Milli Eğitim destekli sektör içi mesleki eğitim merkezleri kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, ilk merkezi açma yolunda hızla ilerliyoruz. Akademi kapsamında yapılacak eğitimlerin belgelendirme ile taçlandırılabileceği hususu dikkatle incelenmektedir. Üyelerimizin menfaatine olabilecek bu uygulama ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile ön görüşmeler devam etmektedir. Akademide verilecek eğitimler bu yolla belgelendirilecektir” dedi.