RUMELİSİAD’da bayrağı Murat Evke devraldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Kongrede 4 yıldır görevde olan Zarif Alp ve yönetiminin ibrasının ardından gündem maddelerinin görüşülürken tek liste ile gidilen seçimde Murat Evke başkanlığa seçildi. Genel Kurulda ayrıca derneğin 2025 yılı bütçesi de 5 milyon 112 bin TL olarak kabul edildi.

Genel Kurulda 2 yıllığına göreve getiren Evke yaptığı konuşmada RUMELİSİAD’ın geçmiş dönem başkanlarına teşekkür ederken, “Balkanlar, zengin kültürel mirası, dayanışma ruhu ve girişimcilik geleneği ile tanınan bir coğrafya. Bizler, bu mirası yaşatmak ve geliştirmek ve gelecek nesillere bunu aktarabilme arzusundayız. Önümüzdeki dönemde, derneğimizin vizyonunu ve hedeflerini daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimiz arasındaki işbirliklerini artırmak, 15 günde bir düzenleyeceğimiz RUMELİSİAD Akademi toplantılarımızın yanı sıra eğitim ve gelişim programları ile üyelerimizin, genç girişimcilerin bilgi ve becerilerini artırmak için çalışacağız. Balkan kültürünü tanıtmak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Toplumumuza katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz. RUMELİSİAD Vakfımızın hak ettiği yere gelmesi ve daha çok öğrenciye ulaşıp dokunabilmesi için gerekli desteğe devam edeceğiz" dedi.