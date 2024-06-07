Şahinbey’de kurbanlıklar piyasadan ucuza satılacak

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı yaklaşırken daha önce gündemine aldığı kurbanlık fiyatlarına karşın dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tahmazoğlu, belediyeye ait kurban satış noktaları hakkında açıklama yaparak, kurban fiyatlarını sabitlediklerini söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçtiğimiz günler içerisinde üretici birlikleri tarafından açıklanan Kurban fiyatlarına tepki göstermiş vatandaşın kurban kesebilmesi için kurbanlık fiyatların vatandaşın alım gücüne göre ayarlanmasını istemişti. Başkan Tahmazoğlu Kurban Bayramı yaklaşırken, yaptığı açıklamada, “Birliklerin yetkisi olmamasına rağmen erkek toklu kilo fiyatının 240 TL olarak açıklamasının yanlış ve aynı zamanda pahalı olduğunu, gerekiyorsa bu konuda çalışma yapacağımı ifade etmiştim. Çalışmalarımızı tamamladık ve kurbanlıkların (erkek toklu) en üst fiyatlarını mor toklu: 200 ₺, Van beyazı 210 ₺ olarak belirledik. Kurban Fiyatları Bayrama kadar sabit kalacaktır” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı, Şahinbey Parkı yanı ve Akkent Mahallesi 12 Nolu Cadde de olan kurulacak olan satış alanlarında mor toklunun 200 ₺, Van Beyaz’ının ise 210 ₺ den satılacağı söyledi.