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Sahnenin geliri depremzedelere harcanacak

Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD), 8 Mart Emekçi Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında  depremde zarar görmüş vatandaşların yararına gösterimi yapılan ve Cumhuriyetin 100. yılına ithafen sahnelen  “Kurtuluşun Kadınları” sahnesinde buluştular.

Haber Merkezi
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KONYA - Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) Bakşanı Güliz Arıkoğlu, “Milli mücadelemizde yer almış kadınların hikayelerini izledik ve kadın olmanın gücünü hissettik. Kadınlar güçtür, kadınlarımızın yanındayız. Yapılan bu gösterimdeki gelirleri depremzede vatandaşlarımız için ayıracağız. Tüm emek verenlere teşekkür ederiz” dedi.

Arıkoğlu, “BİZ” bilinci ile “GÜÇ BİRLİĞİ” içinde hareket edersek zorlukları aşabileceğimizi ve yaralarımızı birlikte sarabileceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.