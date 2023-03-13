Şakalak Makine, Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşacak

Burcu SUNA



KONYA - Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, 48 yıldır, teknolojiyi çiftçilerle buluşturduklarını dile getirdi. Mustafa Genç, “Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. olarak sektörde 48 yıldır üretim yapıyoruz. Ekim grubu ve toprak işleme makineleri olarak 50 çeşit makine üretiyoruz.

AR-GE’ye çok önem veriyoruz. Kendi ekimiz tarafından geliştirilen mibzerler ve toprak işleme makineleri çiftçilerimiz tarafından beğeniyle kullanılıyor. Şimdi de yeni nesil tarım makineleri üretimi için AR-GE çalışmalarımızı hızlandırdık. Konya Tarım Fuarı’na sürpriz ve henüz Türkiye’de ilk kez bizim ürettiğimiz teknolojik ekim makineleri ile çıkacağız” dedi.

Şirketin 300 kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Genç, "Mevcutta ihracatımız üretimimizin yüzde 40’ına tekabül ediyor. 2023 yılı için planımız ihracat kapasitemizi yüzde 50’nin üzerine çıkarmak.

Bu alanda ciddi çalışmalar yaptık. Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Genişleme Alanı’ndaki fabrikamızda pulluk üretimini artıracağız. Yoğun bir talep var. Talebe yetişme adına kapasite artırımına gidiyoruz” diye konuştu. Genç, tüm çiftçileri Konya Tarım Fuarı’ndaki stantlarına davet ettiklerini sözlerine ekledi.