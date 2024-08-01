'Sakarya, bilişim ve lojistik OSB için ideal bir kent'

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Geçen haftalarda dünya genelinde yazılım sistemlerinde yaşanan sorun sebebiyle birçok sektörde sistemlerin çöktüğünü hatırlatan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Akgün Altuğ, şunları söyledi: “Hava yolu, deniz taşımacılığı ve perakende gibi sektörlerde yaşanan yazılım sıkıntıları, operasyonel süreçlerin durmasına ve büyük ekonomik kayıplara yol açabiliyor. Bu tür sorunlar, sistemlerin güvenilirliği ve sürekliliği konusunda acil çözümler, yazılım, bilişim ve teknoloji altyapılarının gerekliliğini ortaya koyuyor. Bulunduğu konum itibariyle Sakarya, bu konuda oluşabilecek bir kümelenme için ideal bir kenttir. Yaşanan son olay ne kadar doğru bir adım attığımızı da gösteriyor. Böyle bir organize sanayi bölgesinin kurulması; modern teknolojilerin ve lojistik çözümlerin entegre bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak bir merkez olmamıza öncülük edecektir. Sakarya'nın bilişim ve lojistik alanda bir organize bölgesine ev sahipliği yapması, hem yerel hem de ulusal düzeyde teknolojik altyapıyı güçlendirecek ve sektörlerin daha dirençli hale gelmesini sağlayacaktır. Planlama aşamasında olan bilişim ve lojistik ihtisas organize sanayi bölgesi konusunda şehrin tüm erkleri olarak hem fikiriz.”