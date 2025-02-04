Sakarya Büyükşehir 2025 yılında suya zam yapmayacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Alemdar, su tarifesinde TÜFE uygulamadıklarını ve Sakarya'nın son düzenlemelerden sonra deprem bölgesi dışında suyu en uygun fiyata sunan 2 şehirden biri olduğuna dikkat çekerek, Sapanca Gölü'nün son durumu ve Sapanca Gölü Rekreasyon Projesi ile ilgili bilgiler verdi. Alemdar, “Sapanca Gölü bizim için olmazsa olmazdır. Son yağışlarla birlikte 30 santimetre yükseldi. TÜFE uygulamayan ve Türkiye'de suyu en ucuza sunan 5 şehirden biri olarak 2025 yılında suya zam yapmayacağız.” dedi.

Başkan Alemdar ayrıca Sapanca Gölü'nün çevresini güzelleştirecek, sosyal yaşam alanları kazandıracak ve cennet doğayı koruyacak Sapanca Kıyı Rekreasyon Projesi ile ilgili verdiği bilgilerde gölün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla "özel koruma alanı" olarak ilan edildiğini söyledi.