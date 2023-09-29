Sakarya Büyükşehir, depreme dayanıklı güvenli şehir inşasına başlıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında konut yapımına başlıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilk etapta Korucuk'ta 240 konut üreterek bunların 150'sini makul şartlarda sunarak vatandaşları ev sahibi yapacaklarını söyledi.

Yüce, 120'si 2+1 ve 120'si 3+1 olan konutların satışıyla ilgili ise peşin alımda yüzde 10 indirim, 84 ve 120 ay vade, 6 ayda bir yüzde2-yüzde3 ara ödeme seçenekleri sunarak, daireleri yoğun talep gelmesi durumunda TOKİ mantığıyla kura çekerek vereceklerini ifade etti.

Başkan Yüce, detayları şöyle özetledi: “Konut A.Ş. projemiz de şehrimiz için çok değerlidir. Bu projemiz sayesinde hemşerilerimize iyi yaşam standartlarıyla donatılmış, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Korucuk bölgesinde toplamda 240 daire inşa edeceğimiz projemizde, 120 adet 2+1 ve 120 adet 3+1 daireye yer verdik. Ancak bu dairelerin 150'sini halkımıza ön talep olarak satışa sunacağız. Taleplerin fazlası durumunda, adil bir kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli bir Sakarya'nın inşası için dönüşüme en önemli adımı atıyoruz.”

Vatandaşa ödeme yükünü hafifletecek seçenekler sunduklarını kaydeden Yüce, peşin alımlarda, liste fiyatından yüzde10'luk bir indirim uygulayacaklarını söyledi.

“12 blokta yükselecek olan projemiz, 23 bin metrekarelik bir alana sahip olacak.” diyen Yüce şu bilgileri verdi: “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak inşa edeceğimiz bu toplu konutlarla hem geleceğimize güvence sağlamayı hem de şehrimize estetik bir doku katmayı hedefliyoruz. Sakarya'mız deprem bölgesi olmasından dolayı her daim dikkatli ve özenli bir yaklaşım gerektiriyor. Bildiğiniz üzere 99 depremini yaşamış bir şehir olarak hepimiz acı tecrübeler edindik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren, tekrar böyle acılar yaşamamak için çalışmalarımıza ivedi bir şekilde başladık. Kentsel dönüşüm konusunu öncelikli olarak gündemimize aldık ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurduk. Vatandaş-belediye iş birliği ile kentsel dönüşüm uygularına başladık. Dernekkırı Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi projemizi bitiriyoruz.”