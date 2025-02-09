Sakarya Büyükşehir, sokak hayvanları kampüsü için ihaleye çıkıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye’ye örnek olacak proje için 28 Şubat Cuma günü yapım ihalesine çıkacaklarını açıklayan başkan Alemdar, ihalenin ardından çalışmaların başlayarak, projeyi hızla tamamlayacaklarını kaydetti.

Başkan Alemdar, Adapazarı Karakamış’ta bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanında oluşturacakları 87 dönüm alandaki doğal yaşam kampüsünün içerisinde hayata geçirecekleri proje kapsamında sahipsiz hayvanların sokaklarda değil, barınaklarda, doğal yaşam alanlarında olacağını söyledi.

8 bin 500 sokak hayvanı

“87 dönüm alanda hem doğal yaşam hem de sosyal bir projeyi hayata geçiriyoruz.” diyen Alemdar şu bilgileri verdi: “Aynı zamanda Pati İzi uygulamamız ile sokak hayvanlarını sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Doğal Yaşam Kampüsü ile 8 bin 500 sokak hayvanına doğal yaşam ortamı sunacağız. İlk adımımızın ardından padok alanlarını da hızla tamamlayacak ve bu alanda Türkiye’de örnek bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız. Proje kapsamında 14 bin 500 metrekare alan içerisinde sahiplendirme alanı, pati kafe, pati shop, köpek parkı, özel yaşam alanları, açık hava amfi sahnesi, çocuk oyun alanları, çocuklar için hayvanlar alemi kütüphanesi, idari ve teknik donatı alanları yer alacak.”