Sakarya TSO bünyesinde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Komisyonu kuruldu

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Komisyon üyelerinin de katılımıyla SATSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıda komisyonun yol haritasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ortak kararların alındığı ilk toplantıda Sakarya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ünvanıyla komisyonda bulunan Bülent Yazıcı komisyon başkanı olarak seçildi.

Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Oda olarak üyelerimizin sosyoekonomik anlamda gelişimine katkı sunmak adına günümüz teknolojilerine ayak uydurmak, bu gelişmelere yönelik çalışmalarımızı şekillendirmek çok önemli. Bu vesileyle son zamanların en önemli icatlarından görülen, sosyal yaşamda olduğundan çok daha fazla, kısa sürede iş dünyasına entegre olmuş ve verim alınan yapay zekaya yönelik bir komisyon kurduk. Odamız bu anlamda çalışmalara imza atan ve sürekli ilkleri oluşturan bir konumda. Bu komisyon da bizim ihtisas alanında kurduğumuz 9’ncu komisyon olmaktadır.” dedi.