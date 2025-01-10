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Sakarya Üniversitesi-TSE İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sakarya Üniversitesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir protokol imzalandı.

Haber Merkezi
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Sakarya Üniversitesi-TSE İş Birliği Protokolü İmzalandı
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin arasında imzalanan protokol iki kurum arasında eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Ar-Ge ve eğitimde iş birliği

İmzalanan protokol, Sakarya Üniversitesi ve TSE’nin sahip olduğu altyapı, bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilerek üniversite, sanayi ve kamu arasındaki bağlantıların güçlendirilmesini amaçlıyor. Protokolle birlikte araştırma-geliştirme faaliyetleri, ortak projeler, eğitim ve uygulama programları gibi çeşitli alanlarda iş birliği sağlanacak.

Öne çıkan konular arasında, tarafların sürdürülebilirlik ve inovasyon hedefleri doğrultusunda, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim iş birliklerinin hayata geçirilmesi, öğrencilerin TSE bünyesindeki eğitim ve staj programlarına katılımının sağlanması, laboratuvar kullanımı ve teknik destek hizmetlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor. Protokol kapsamında eğitim, sertifikasyon ve proje alanlarındaki ortaklıklar, tarafların uzman ekipleri tarafından koordine edilecek.

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