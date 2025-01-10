Sakarya Valiliği, Büyükşehir ve SATSO, gazetecileri ağırladı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Bu yıl ilk kez üç kurumun ortaklaşa gerçekleştirdiği programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, Adapazarı Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Gümüşel, Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, SİYAD Başkanı Hüseyin Pınarlı ve Sakarya’nın yerel basın mensupları ve kuruluşları ile ulusal medyanın Sakarya temsilcileri katıldı.

Kutlama programında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Duran, kutlama programını Büyükşehir Belediyesi ve SATSO ile birlikte gerçekleştirilmesinin şehir açısından önem ifade ettiğini söyledi.

Sakarya’da göreve başladığı günden buyana basın mensuplarımızla bir araya gelmeye gayret ettiğini ifade eden Vali Doğan, “Dolayısıyla sizlerle yakın çalışmak ve birlikte hareket etmek istiyoruz. Sizler gece gündüz demeden koşturuyorsunuz. Burada en önemli husus gazetecilerimizin doğru bilgiye ve doğru habere ulaşmasıdır. Gazeteciler gününüz kutlu olsun.” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise bu anlamlı günde gazetecilerle birlikte olmak istediklerini ifade ederek, “Gazetecilerimizin nasıl şartlarda çalıştıklarını biliyoruz. Eksikleri tamamlamak adına tüm gayretimizle çalışacağız. Eleştiriler bize yol gösterir. Eleştiriler bizim görmediklerimizi ve duymadıklarımızı bizlere ulaştırır. Sizler bize yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Bizler bu şehrin yarınları ve geleceği için omuz omuza mücadele etmek durumundayız.” şeklide konuştu.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, 1960 yılında çıkan 212 nolu yasayla birlikte o yıldan bu yana 10 Ocak gününün bayram olarak kutlandığnı belirterek, Sakarya basınının nicelik ve nitelik olarak örnek gösterilen bir basın olduğunu söyledi. Matur, “Şehrimiz erklerinden ricamız basın tarafından yapılan eleştirileri soğukkanlılıkla ve anlayışla kabul etmesidir.” dedi.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin ise; “Bu yıl ortaklaşa gerçekleştirilen bu etkinlik gerçekten çok güzel oldu. Herkesin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. Bizler bugünü dayanışma olarak görüyoruz. Basın olarak tek hakkımız bu şehre yol göstermek ve hizmet etmek, bu şehri yönetenlere kılavuz olmaktır. Basın mensubu arkadaşlarımız bu konuda yazılarınızda dile getirirseniz şehrimizin yöneticileri bunu feyz alarak gerekli girişimleri yapacaktır.” dedi.