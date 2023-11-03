Sakarya’da yem maliyeti yüzde 50 azaltılacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Mısırdan 8 kat daha verimli hasat veren ve besin değeri 5 kat daha zengin olan bu silaj bitkisiyle yem maliyetinin yüzde 50 azaltılarak hayvancılığın cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Hasat çalışmasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'de nadir, Sakarya'da ise ilk kez bu bitkinin hasadının yapıldığını ve verimin de üst düzeyde olduğunu belirterek, yem maliyetini azaltacak bu mucizevi bitkinin hasat hacmini genişleterek tarımda önemli bir adım atacaklarını söyledi.

Sakarya tarımında dönüm noktası

Pakong bitkisinin Sakarya'daki ilk hasadı için yapılan çalışmalara katılan Başkan Yüce, bitkiyi normal değil solucan gübresiyle ve suyuyla beslediklerini ifade etti.

Büyükşehir'in bu girişimini "bir dönüm noktası" olarak tanımlayan Yüce, mucizevi bu bitkinin hasat hacmini genişleterek Sakarya'da hayvancılık yapanların yem maliyetini yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini ve tüm çiftçileri de bitkiyi incelemeye davet etti.

Yüce, şu bilgileri verdi: “Bu bitki silajlık bitkidir. Mısırda silaj günlük yapılıyor. Bu bitki mısırdan besin değeri olarak çok ileri noktada. Bunu dikiyorsunuz 3 dönem hasat yapıyorsunuz yılda ve 7 yıl hiç kesmeden hasat ediyorsunuz. Menşei Şili ve oradan tohumlar temin edildi. Adaptasyon kabiliyetleri gözlendi ve mükemmel bir verim aldık. Mısırdan tam 8 misli fazla verimliliğimiz var ve mısırdan 5 misli besin değeri yüksek. Kendi manda çiftliğimizde kullanacağız ve Sakarya'da besicilik yapan tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Evlerinde büyükbaş hayvan bakan üreticilerimiz bundan istifade etsinler. Maksimum seviyede verimliliği olan mucizevi bir bitki."