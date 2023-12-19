Sakarya’nın yıldızlarına ödül verilecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni'ni 20 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek. Saat 14.00’te Radisson Blu Hotel’de yapılacak ‘Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, meslek komiteleri, meclis üyeleri, çevre illerin oda ve borsa başkanları da katılacak. Ödül töreninde 10 farklı kategoride toplam 32 ödül verilmesi planlanıyor.

Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni ile ilgili değerlendirmede bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, şunları dile getirdi;

“Cumhuriyetimizin 100. Yılını Odamızın 106. Yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu özel yılı kapatmadan geleneksel olarak yaptığımız Sakarya’nın Yıldızları Ödül törenini gerçekleştirecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Bir asrı geçen köklü tarihi ve şehrin önder kurumları arasında yer almanın sorumluluğu ile üyelerimizin ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda hizmetlerimizi devam ettirirken şehrimize hizmet edip gururumuz olanları hep birlikte alkışlayacağız.”