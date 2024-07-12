Sakarya’ya şehir kütüphanesi yapılacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temas halinde olduklarını belirterek, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi projesini yakın bir zamanda Sakarya kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında örnek çalışmaları incelediklerini ve çok özel bir proje hazırladıklarını ifade eden Alemdar, “Projemizi iki blok halinde tasarlıyoruz. Hem kütüphane hem de kongre merkezimiz olacak. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alan üzerinde çalışmamız yükselecek. Çeşitli disiplinlerde kitapların yer alacağı kütüphaneler, okuma salonları, kongre salonları, fuaye alanları, eğitim sınıfları, otoparklar ve diğer tüm gereklilikler projemizin içerisinde yer alacak. Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi hem estetik açıdan hem de mimari açıdan hemşerilerimizin büyük beğenisini kazanacak” dedi.

Sanatın sesi yükselecek

Sakarya’da sanatın sesinin yeniden yükseleceğini ifade eden Başkan Alemdar, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi projesini kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

“Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi ile konserler, sergiler, söyleşiler, paneller, sinema ve tiyatro gösterimleri gibi kültürel ve sanatsal buluşmalarımızın çeşitliliğini artıracağız.” diyen Alemdar şu bilgileri verdi: “Çocuklar, kadınlar ve gençler için etkinlikler düzenleyeceğiz. Gençlerimize ders çalışabilecekleri, okumalar yapabileceği modern bir merkez kazandıracağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kültür ve sanata yönelik adımlarımızı atmıştık. Sakarya'da sanatın sesi bu projeyle yükselecek."