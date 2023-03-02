Samsun Belediye Başkanı Demir’den çiftçilere tam destek

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde gerçekleştirilen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini Samsun’un tüm ilçelerine yaymak için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından itibaren tıbbi nane, adaçayı, ekinezya, salep, sarımsak, karabuğday, kinoa, lavanta, muşmula, maviyemiş, sumak ve kuşburnu olmak üzere 14 ürün 937 dekar alanda üretime destek sağladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Demir, “2023 yılında ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ için de hazırlıklarımız devam ediyor.

Bu yıl ayrıca çiftçilerimize 40 bin ekinezya, 450 bin adaçayı, 450 bin kekik ve 300 bin adet lavanta fidesi ile 15 bin adet kuşburnu ve 15 bin adet aronya fidanı desteği sağlayacağız. Tıbbi aromatik bitkilerin tarımının kentimizde daha da yaygınlaştırılması için başlattığımız çalışmaları artırarak sürdürüyoruz. Kentimizin tarımdaki hedefleri açısından bu çalışmaya büyük önem veriyoruz” diye konuştu.



İl genelinde eğitim programları düzenlenecek



Öte yandan, Alaçam, Kavak ve Ladik ilçelerine yapılan teknik gezide tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin alt yapısının geliştirilmesi ile üretim, pazarlama ve markalaşma süreçlerinde izlenmesi gereken yol haritası planlandı. Gezi sonrası hazırlanan rapor ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde il genelinde eğitim programları düzenlenecek.