Samsun Büyükşehir’den çiftçilere destek

SAMSUN/EKONOMİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla kentte çiftçilere verilen destekler aralıksız sürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Kent Kır Elele Projesi’ kapsamında çiftçilere 2023 yılında 580 bin çilek fidesi, 15 bin kivi ve 11 bin mavi yemiş fidanı desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri işbirliğinde gerçekleştirilen proje için Çarşamba ilçesinde ‘Çilek Fidesi, Kivi ve Mavi Yemiş Fidanı Dağıtım Töreni’ düzenlendi. Programa Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Lale Baykal, Tarım ve Orman Çarşamba İlçe Müdürü İrfan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz ile proje görevlileri ve çiftçiler katıldı. Törende 45 çiftçiye kivi fidanı desteği verildi.

Samsun, Karadeniz’in en büyük kivi bahçesine sahip

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, “Proje kapsamında 2023 yılında 580 bin çilek fidesi ile 15 bin kivi ve 11 bin mavi yemiş fidanı desteği sağladık. Mavi yemiş bölgemizde yeni yeni yaygınlaşıyor. Üretim alanlarında seçiciliği olan bir meyve çeşididir. Daha önce toprak ph’sı ve aşı açısından son derece uygun olan Salıpazarı ilçesinde üreticilerimize maviş yemiş fidan desteği vermiştik. Yine meyvenin ekolojisine uygun Atakum ve İlkadım ilçelerinde deneme bahçeleri kurduk. Çilekte desteklerimize 2015 yılından bu yana devam ediyoruz. Kivi yetiştiriciliğinde de Samsun Karadeniz’in en büyük kivi bahçelerine sahip. Çarşamba ilçesinde pilot kümeleme bölgesi oluşturmak adına 15 bin adet kivi fidanı desteği verdik. Proje kapsamında toplamda 399 dekar alanda 175 çiftçimizi destekledik” diye konuştu.