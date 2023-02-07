Samsun Büyükşehir’den deprem bölgesine yardım

SAMSUN - AFAD, Kızılay, Belediyeler Birliği, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Depremin ilk anından itibaren AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerimiz hızla hazırlıklarını yaptılar ve hemen yardım için bölgeye hareket ettiler” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılan çalışmalara destek olmak için hemen harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 3 araç, 15 arama kurtarma personeli, jeneratör, ayırıcı, kesici, beton kesme spirali, hava yastıkları, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından paletli ekskavatör, 2 lastikli ekskavatör, 2 tane lowbed ile 4 personel ve 4 şoför, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğü (SASKİ) tarafından ise içinde pvc boru, şibervana, kablinmanşon, adaptör, elektrofüzyon makinası, muhtelif çaplarda demir nipel, demir dirsek, eldiven testere, törpü, şarjlı spiral bulunan 3 araç ile 6 personel deprem bölgesine gönderildi. 5 kamyon, 1 loder ve 1 lowbed’in ise sevke hazır halde bekletildiği belirtildi.



AFAD, Kızılay, Belediyeler Birliği, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Depremin ilk anından itibaren AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerimiz hızla hazırlıklarını yaptılar ve hemen harekete geçtiler. Özellikle başta Kahramanmaraş olmak üzere depremin etkilediği bölgedeki diğer illerimizde arama kurtarma ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere iş makinalarımızı, arama kurtarma personelimiz ile tam donanımlı araçları, alt yapı eksiklerinin giderilmesi için uzman ekip ve ihtiyaç olan malzemeleri hızla gönderdik. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.