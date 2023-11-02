Samsun, kruvaziyer gemisi Astoria Grande'yi ağırlıyor

SAMSUN/EKONOMİ

Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi Samsun’a geldi. Toplam bin 303 kişinin taşındığı dev kruvaziyerdeki turistler gün boyunca Samsun’da dolaşıp alışveriş yapacak. Samsun ekonomisinin kalkınması ve turizmin gelişmesi için yıllardır çaba gösterilen kruvaziyer turizminin de bu gelişmenin ardından gelişmesi hedeflenirken, turistler, limanda gösterilerle karşılandı.

Geminin 2024 yılında da 45 kez şehre turist getireceğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da çok önemli bir süreç başladı. Kruvaziyer gemisinin Samsun’a yanaştığı ilk günü yaşıyoruz. 2024 yılında gemi 45 kez Samsun’a uğrayacaklar. Gelen turistleri turlarla şehirde gezdireceğiz. Samsun merkezinde günü geçirecekler. Akşama kadar gezip, alışveriş yapıp buradan ayrılacaklar. Her gemi geldiğinde şehirdeki aktiviteleri de geliştireceğiz. Ayvacık, Vezirköprü, Ladik gibi yerlere de turlar düzenleyeceğiz. Kruvaziyer turizminde Samsun çok önemli bir başlangıç noktasında. Son dönemdeki yatırım ve tanıtımlar oldukça iyi durumda” dedi.

“Turizme büyük önem veriyoruz”

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise Samsun’un turizmde hak ettiği konuma gelmesini istediklerine vurgu yaparak, “Kruvaziyer turizminin başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Samsun, Karadeniz’in merkezinde stratejik bir konumda yer alıyor ve birçok tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Turizm potansiyelimizi harekete geçirerek şehrimizin hak ettiği turistik değeri kazanmasını istiyoruz. Bu yüzden kruvaziyer turizmine büyük önem veriyoruz ve 2024 yılı için planlanan 45 turun devamının geleceğini biliyoruz” diye konuştu.

“Rusya ile ticari ve kültürel ilişkilerimizi daha çok geliştirebiliriz”

Turların ticari anlamda Samsun’a olumlu getirileri olacağını ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi, bugün Samsun Limanına demir attı. Bir günlük ziyarette 861 yolcu ve 442 personel ile toplam bin 303 kişi Samsun’u ziyaret etmiş olacak. Bu çok önemli bir fırsat. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Rusya ile ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına bugüne kadar pek çok girişimde bulunduk. Yaptığımız bu çalışmaların Rusya’da Samsun’un bilinirliği noktasında bir hafıza oluşturduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.