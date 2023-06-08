Samsun, toplu ulaşımda elektrikliye geçiyor

MÜBERRA TAŞÇI / SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çevre Haftası Şenliği’ programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hükümetin 2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefinde Samsun’un örnek gösterilen bir şehir olduğunu, Türkiye’de ‘sıfır karbon emisyonunu’ ilk sağlayan şehir olacaklarını söyledi.

Samsun’un ‘sıfır karbon’ hedefine değinen Demir, şunları kaydetti: “Mevsimler epeyce kaydı. Buraya dikkat kesilmek durumundayız. Bu gidişle gelecekte bırakın afetle mücadele etmeyi, geri dönüşümle ilgili çalışma yapmayı yaşadığımız dünyayı neredeyse kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bunu hepimizin bilmesi gerekmektedir. Bize emanet edilmiş bu dünyayı yavrularımıza en iyi şekilde teslim etme gayreti içinde çalışıyoruz. Samsun’da tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği ile örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 20 tane elektrikli otobüsümüz şehrimizde toplu taşıma yapıyor, ilave 20 tanesinin de görüşmeleri devam ediyor. Yakın gelecekte tüm toplu taşıma araçlarımızı elektrikli araçlardan oluşacak. Hükümetimizin 2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefinde Samsun örnek gösterilen bir şehir. Türkiye’de ‘sıfır karbon emisyonunu’ ilk sağlayan şehir olacağız. Samsun’da bu konuda çok büyük farkındalık oluşmuş durumda.”