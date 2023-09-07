Samsun TSO yönetimi, Vali Tavlı ile bir araya geldi

SAMSUN/EKONOMİ

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla Valiliği görevinden Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi’yle Samsun Valiliği görevine atanan Orhan Tavlı’ya, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüttüklerini belirterek, “Samsun’un en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Sağlanan birlikteliğin sizlerin de katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Samsun iş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincinde hareketle, kentimiz ve ülkemiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi en güzel noktalara taşıyacağız” dedi.

“Elbirliği ile çalışacağız”

Samsun'un her alanda gelişmesi için elbirliği ile çalışacaklarını ifade eden Vali Orhan Tavlı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Samsun TSO Yönetimi’ne teşekkür etti. Yerel işletmelerin ve sanayicilerin şehrin kalkınmasındaki rolünün farkında olduğunu vurgulayan Tavlı, “Sanayileşme ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınmasının en önemli dinamosudur. Yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız, hiç şüphesiz ilimizin daha iyi noktalara gelmesidir. Samsun’un değerlerine, değer katabilirsek ne mutlu bize. Bunun için de kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasını sağlamak için gayret ve işbirliği içerisinde hep birlikte uğraş vereceğiz inşallah” diye konuştu.