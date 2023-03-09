Samsun’da afetzedeler için 'Kardeş Kart'

SAMSUN - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin yaralarının bir an önce sarılması için bölgedeki çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle kente gelen afetzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Derem sonrasında Samsun’a gelen afetzedelerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmalarını sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı ‘Kardeş Kart’ uygulaması ile sürdürüyor. ‘Kardeş Kart’ uygulaması ile afetzede vatandaşlar 6 ay boyunca toplu taşıma araçlarından ve Tekel Otoparkından ücretsiz olarak yararlanabilecek.



Samsun'da şu anda 20 binin üzerinde afetzede vatandaşın bulunduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Afetzede vatandaşlarımız aldıkları belge ve kimlikleriyle Büyük Cami alt geçidindeki Samkart Başvuru Merkezi’mize geldiklerinde müracaatlarını alıyoruz ve hemen ardından kartlarını teslim ediyoruz” dedi.

Bin depremzedeye kart teslim edildi

Günlük yaklaşık 400 başvuru aldıklarını belirten Başkan Demir, “Afetzede vatandaşlarımız zaten toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanıyorlardı. Şimdi bu hizmeti ‘Kardeş Kart’ uygulaması ile sürdürüyoruz. Şimdiye kadar binin üzerinde kartı teslim ettik. Seri bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Kardeş Kart ile 31 Ağustos'a kadar afetzede vatandaşlarımız Samsun Büyükşehir Belediyemize ait tüm toplu taşıma araçlarından ve yine şirketimiz tarafından işletilen Tekel Otoparkı'ndan ücretsiz faydalanabilecekler. Ekiplerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesinde şartların normale dönmesi için gayretle çalışıyoruz. Bir yandan da kentimize gelen afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem deprem bölgesindeki hem de ilimizdeki afetzede vatandaşlarımız için her türlü desteği ve hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.