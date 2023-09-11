'Samsun’da konut sektörü yüzde 60’a yakın daraldı'

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) tarafından gerçekleştirilen hafta sonu Kahvaltı Programı’nın bu haftaki konuğu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir oldu. Dernek üyeleri ve misafirlerle yapılan kahvaltı sonrası konuşan SİMDER Başkanı Yunus Güney, Kahramanmaraş merkezli depremler ve enflasyon nedeniyle tüm sektörlerde ivme kaybı olduğunu ve konut sektörünün de bundan etkilendiğini belirtti.

İvme kaybı ve daralmanın TÜİK verilerine de yansıdığını dile getiren Güney, “Samsun’da 2021-2022 Ocak Temmuz dönemine nazaran 2023 aynı dönemde konut satışlarında yüzde 60’a yakın azalma var. Ocak Temmuz dönemlerinde, 2021’de Samsun’da satılan konut sayısı 25 bin 268, 2022’de 25 bin 349. 2021 ve 2022’de hemen hemen aynı sayıda konut satılmış. 2023’te ise Ocak Temmuz döneminde 12 bin 191 konut satılmış. 25 bin 349’dan 12 bine düşmüşüz. Yani yaklaşık yüzde 60’a yakın bir düşüş var. Bu satılan konutların da yüzde 75’i ikinci el konut. Sıfır konut satışı Samsun genelinde yüzde 75’e yakın düşmüş. Bu çok ciddi daralmaya işarettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yıllık konut arzı 900 binlerden 600 binlere kadar düştü

Konut sektöründeki daralmanın enflasyonist ortamı daha çok tetikleyeceğini ve kiraların artmasına sebep olacağını belirten Yunus Güney, “Muhtemelen diğer sektörler de bir şekilde yaşıyor bunu ama yapı sektörünün bu şekilde daralması demek kiraların artması demek. Türkiye’nin yıllık konut arzı 900 binlerden 600 binlere kadar düştü. Yıllık Türkiye genelinde 350 bine yakın daha az konut arzı var. Talep çok yüksek iken arz azaldı. Bu da fiyatlara etki ediyor ister istemez. Hükümetten yeni bir konut kredi kampanyası başlatmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Samsun için yaptığı projelerden bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, hedeflenen projeler ile Samsun’un şehir olarak çok farklı bir konuma geleceğini belirterek “Samsun eski günlerine aratmayacak şekilde tekrar geri dönecek” dedi.