Samsun’dan afet bölgesine yakıt desteği

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri afet bölgesinde belediyeye ait ve bölgede görev yapan özel araçlara yakıt desteği ile bakım ve onarım hizmeti veriyor. Böylece afet bölgesindeki çalışmaların aralıksız devam etmesi sağlanıyor.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tankerlerle afet bölgesine gönderdiğimiz yakıtlar bizim koordinasyonumuzda iş makinaları, kamu araçları, diğer görevli araçlar ve jeneratörler için dolduruluyor.

Hem belediyeye ait araçlara hem de bölgedeki çalışmalarda görev yapan diğer araçlara yakıt desteği ile bakım ve onarım hizmeti vererek çalışmaların kesintisiz sürdürülmesine destek oluyoruz. Şimdiye kadar toplamda 71 bin 545 litre yakıt desteği verdik. Nerede bir ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Arızalara anında müdahale

Depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarıyla afet bölgesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi afet bölgesine yardım taşıyan tırlara ve özel araçlara 18 bin 966 litre, afet bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarına da 52 bin 579 olmak üzere toplamda 71 bin 545 litre yakıt desteği sağladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı mühendis ve ustalar afet alanındaki 118 araç ve iş makinesinde yaşanan arızalara da anında müdahale etti.