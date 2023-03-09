Samsunlu kadınlar, “Afet ve Kadın” paneline katıldı

SAMSUN - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Afet ve Kadın” adı altında panel düzenledi. Moderatörlüğünü Gazeteci Afşin Yurdakul’un yaptığı panele, Samsun AB Bilgi Merkezi’nin evsahipliğinde TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, İcra Kurulu Üyeleri ve bazı kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de online olarak katıldı. Akademisyenler, kadın örgütleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini buluşturan panelde afet durumlarında kadınların yaşadıkları olumsuzluklar tartışıldı.

Samsun’a deprem bölgesinden gelen misafirlerimize destek olmak amacı ile planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Şehrimize deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanmasının yeterli olmadığının farkındayız.

Biliyoruz ki, kurul olarak bu sorunların hepsine dokunmamız, çözüm bulmamız mümkün değil. Ancak, küçük bir destek bile yapabilsek bunu kar olarak görüyoruz. Planladığımız küçük desteklerin çabalarımız ile büyüyerek, zamanla çok daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Çünkü birlikte iyileşeceğimize inanıyoruz” dedi.