Samsunspor’un Süper Lige çıkması, Samsun’da yeni yatırım ve girişimlerin kapısını aralayacak

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdiren Samsunspor, Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı. Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor, 1. Lig'de sezonu lider olarak tamamlamak istiyor. İş dünyası temsilcileri ile oda ve borsa başkanları ise Samsunspor’un Süper Lig’e çıkmasının şehrin ekonomisine katkısı ile ilgili konuştu.

Samsunspor’un Süper Lige çıkmasıyla birlikte şehrin daha fazla kalkınacağına vurgu yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni işletmelerin kurulabileceğini söyledi. Murzioğlu, sözlerine şunları ekledi: “Sadece Süper Lig’e Samsunsporumuz çıkmadı, şehrimizde artık Süper Lig’e çıktı. İnşallah bu ligde kalıcı olacağız. Samsunsporumuzun şehrimize de her anlamda büyük katkı sağlayacağı aşikar. Önümüzdeki sezon Süper Lig takımlarının ilimize gelecek olması mutlaka kentimize hareketlilik, canlılık getirecek. Özellikle ulaşım, gıda, hediyelik, konaklama ve hizmet sektörlerimiz bu durumdan en fazla etkilenecek işletmeler arasında olacak. Bu canlılık yeni işletmelerin kurulmasına öncülük edecek, çarpan etkisiyle bu kalkınma şehrimizin tümüne yansıyacak.”

“Samsunspor şehrin tanıtımına katkı sağlayacak”

Takımın Süper Lige çıkmasıyla ilgili açıklama yapan Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Bir kentin tanıtımının milyonlarca liraya mal olduğu günümüzde sadece ilin tanıtımı açısından bile süper ligde olmanın kent ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçek. Diğer taraftan spor turizmi sayesinde özellikle müsabakaların oynandığı günlerde şehirde önemli bir ekonomik hareketlilik olacak. Takımınız süper ligde mücadele ediyorsa, şehrinizde artık süper ligdedir” dedi.

“İç turizme büyük katkı sağlayacak”

Samsunspor’un Süper Lige çıkmasıyla birlikte şehirde daha farklı bir hareketlilik olacağını dile getiren Karadeniz turistik işletmeciler derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, “Samsunspor’un Süper Lig’de olması şehrin bilinirliğini arttırdığı gibi imajına da önemli bir katkı sağlayacak. Süper Lig takımlarının bütçesel anlamda daha geniş bütçelere sahip olmaları, taraftar kitlelerinin de daha fazla olması gittikleri şehre ekonomik olarak katkı sağlıyor. Süper Lig’deki takımlar deplasmanlara gittikleri zaman yaklaşık binlerce taraftar peşlerinden gidiyor. Bu sayede yaklaşık 1 gece konaklama ihtiyacı oluyor. Aynı zamanda yaptıkları alışverişi de içerisine katarsak, iç turizme büyük katkı sağlamış oluyor. Bu anlamda Samsunspor’un Süper Lig’de olması marka şehir olma yolunda ilerleyen Samsun’a büyük bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Şampiyonluk kente ivme kazandıracak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yılport Samsunspor’un kentin önemli markası olduğunu belirterek kulübün Süper Lig’de yer almasının kente çok büyük bir ivme kazandıracağını söyledi. Başkan Demir, “Biz de her zaman elimizdeki imkanlar nispetinde her zaman yanlarındayız. Bu şehir spor konusunda Türkiye’nin en önemli lokasyonlarından bir tanesi. Bizim en önemli marka değerimiz Yılport Samsunspor. Süper Lig’de dolayısıyla Samsun’a çok büyük bir ivme katacak” şeklinde konuştu.

“Süper Lig’le birlikte şehirde bir üst lige çıkacak”

Samsun’da yapılacak büyük maçlarla birlikte şehrin daha fazla göz önünde olacağını söyleyen Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şampiyon olmamız bir son değil sadece bir başlangıçtır. Samsunspor’umuz şehrimizin en büyük markası. Takımın Süper Lige çıkması şehrinde bir üst lige çıkması demektir. Süper Lig ile birlikte daha göz önünde olacağız. Samsun’a bölgeden daha fazla insan gelecek, bu da şehirde hem yeni yatırımları hem de diğer sosyal avantajları beraberinde getirecek.”

“Samsun’da turizm ve ekonomi canlanacak”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Süper Lig tüm avantajların yanı sıra kulüplerin de kasasını doldurduğunu ve Samsunspor’un da bundan faydalanmasının takımın daha iyi başarılar elde etmesiyle doğru orantılı olduğunu söyledi. Doğru, “Süper Lig ile birlikte çevre illerden gelen taraftarlar da şehir turizmini ve beraberinde ekonomisini canlandıracak. Bu sayede restoranların cirosu da maç günleri yaklaşık yüzde 30 artabilir. Her hafta maç oynanması, büyük takımlarla şehre gelen işadamları ve girişimciler yeni yatırımların da kapısını aralayabilir. Samsunspor’un da bu şekilde gelir elde etmesi iyi bir avantaj olacak” dedi.

Son olarak Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Mehmet Akif Koçak ise, “Bu büyük başarı, Samsun'un ve yerel işletmelerin tanıtımı için önemli bir fırsat sunuyor. Samsunspor'un yükselişi, şehrimizin azimle, yılmadan çalışarak hedeflerine ulaşabileceğini ve birlikte başarmanın gücünü tüm dünyaya göstermesi açısından çok önemli” şeklinde açıklama yaptı.