Samsun'un duayen iş insanlarından Fahrettin Ulusoy vefat etti

Müberra TAŞÇI

Samsun’da henüz küçük bir zahire dükkânı işletirken, bir gün un fabrikası sahibi olma hayaline sıkı sıkıya bağlı kalan ve bu hedefine büyük bir özveriyle ulaşan Ulusoy Un Kurucu ve Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ulusoy'un cenazesi, 24 Kasım saat 10.00’da Samsun Atakum’daki Fabrika Genel Merkezinde yapılacak törenin ardından Büyük Camii’nde öğle namazına müteakip Kıranköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Ulusoy Un’un Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy kimdir:

Fahrettin Ulusoy tarafından Samsun’da 1969 yılında kurulan Ulusoy Gıda, 1989 yılından itibaren faaliyetlerine Ulusoy Un adı altında buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddelerinin üretimi, ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticareti olarak devam etmiştir. Fahrettin Ulusoy, Samsun’da babasının zahire dükkanında çalışırken bir gün ceketini alıp çıktı, İstanbul’un yolunu tuttu. 2 yıl çeşitli yerlerde işçi olarak çalıştı. Biraz para biriktirip memleketi Samsun’a döndü. Un-kepek ticaretine başladı. 1969’da kendi zahire dükkanını açtı. Hayalinde hep bir un fabrikası kurmak vardı. Un üretiminde aslında kâr marjı çok düşüktü ama fabrikalardaki kamyon trafiği, yatırım kararında etkiliydi. Derken Ulusoy’un ilk fabrikayı kuracağı gün geldi. Fabrika yerini seçerken doğum yeri Tekkeköy’de (Samsun) karar kılındı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Rusya’ya ilk incelemelerde bulunan heyetin içerisinde yer alıp ihracat yapılmasına karar verildi. Bir zahire dükkânından un fabrikasına doğru giden hikâyenin temelleri 1970-80 yılları arasında atılmış, Karadeniz Bölgesi’nde un fabrikalarının çok az olması nedeniyle diğer bölge üreticilerinden un satın alıp bölge toptancılarına satmaya başlanmıştır. Böylece un ticaretinde bölgede önemli bir yer edinildi. 1980-86 yılları arasında artan ticaret hacmi ile Ulusoy Gıda Karadeniz sahil kesiminde en etkili gıda ve ihtiyaç maddeleri dağıtım ve pazarlama şirketi haline geldi. İş hayatına başladıktan sonra “Bir gün un fabrikası sahibi olmalıyım hayali” 1986-88 yılları arasında Hasan Usta Un’a ortaklık ile un sektörüne üretim kanadından giriş yapma şansını yakaladı. Ulusoy Gıda’nın dağıtımdaki gücü ve 2 yıllık başarılı ortak faaliyet dönemi sonunda Ulusoy Un’un yüzde 60 Fahrettin Ulusoy hissesi ile kurulmasına karar verildi ve 8 Ocak 1991’de 180 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikası Samsun’da üretime başladı. Bugün şirketimizin Samsun’da 2.085 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2485 ton/gün buğday işleme kapasiteli 2 fabrikası ve 300.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip lisanslı depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır. Ulusoy Un’un bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik A.Ş.’nin Aydın’da 640 ton/gün ve Ankara’da 800 ton/gün olmak üzere toplam 1440 ton/gün buğday işleme kapasiteli 2 fabrikası hizmet vermektedir. Bugün Türkiye’nin sayılı gıda firmalarından birine dönüşen Ulusoy Un, 4 üretim tesisi ile Türkiye’nin Borsada işlem gören tek ve en büyük un üreticisi olma özelliğine sahiptir.