Samsun’un yöresel ürünleri, Büyükşehir ile markalaşıyor

SAMSUN - Organik ürün ve gıdalara olan talep her geçen gün artarken yerel yönetimler de kentlerindeki ürünlere coğrafi işaret belgesi almak için yaptıkları çalışmalara ağırlık veriyor.

Samsun’un kültürel özelliklerinin bir parçası olan yöresel lezzetlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin yerel ürünlerini markalaştırmayı sürdürüyor.

Daha önce Samsun’da ilgili kurumların ve kuruluşların girişimleriyle Kaz Tridi, Samsun Simidi, Bafra Kaymaklı Lokumu, Çarşamba Pidesi, Terme Pidesi, Bafra Pidesi, Yakakent Mantısı, Çarşamba Kıvratması, Vezirköprü Tahtaköprü Kilimi, Susuz Bezi, Vezirköprü Semaveri, Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı ile Sekiz Köşe Kasket, Bafra Zembili, Bafra Nokulu’na coğrafi işaret belgesi alınmıştı. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin coğrafi işaret belgesi alınan ürün sayısını artırmak için yaptığı çalışmalar tek tek sonuç veriyor.



Son olarak arıcılıkta öne çıkan ilçelerden biri olan Salıpazarı ile özdeşleşen Kestane Balı’nı markalaştırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1.5 yıllık bekleyişin ardından bu ürünü de tescillettirdi. 16 Ocak 2023 tarih ve 141 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde de yayımlanan kararla tescilli ürün sayısı 16’ya yükseldi.

Böylelikle belediyenin coğrafi işaret aldığı marka ürün sayısı 3’e çıktı. Bu gelişme Kestane Balı’nda marka haline gelecek Salıpazarı’nda sevinçle karşılandı.

“Yöresel ürün potansiyelini öne çıkartmak istiyoruz”

Şehrin geleneksel ürünlerini markalaştırmanın önemine dikkat çeken Demir “Binlerce yıllık tarihi birikime sahip olan kentimiz çok zengin bir geleneksel mutfak kültürüne sahip. Tüm şehirler gibi biz de Samsun’un yöresel ürün ve potansiyellerini öne çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu açıdan ürünlere coğrafi işaret belgesi alınması büyük önem taşıyor.

Çünkü tescil, tarımsal ürünlerin ekonomik değerini artırarak, daha rahat pazarlamasına imkan sağlıyor. Özel beceriler ve bölgeye has doğal kaynakların onaylanmasında üretildiği yer ismi kullanılması, kültürel kimlik oluşturulmasına katkı veriyor. Tarımsal Hizmet Dairesi Başkanlığımız tarafından kentimizdeki ürünlere coğrafi işaret belgesi alınması için yapılan çalışmalara hızla devam edeceğiz” diye konuştu.