Sanayi sitesinde laboratuvar ‘krizi’

Eray ŞEN



ADANA - TSE Adana Metal, laboratuvarın siteye 40 kilometre mesafedeki kendi tesislerine taşınmasını isterken, işletmeler uzaklık nedeniyle buna karşı çıkıyor. Çözüm için Adana Sanayi Odası’nın önerdiği Model Fabrika Kampüsü ise ‘tadilat gerektirdiği’ gerekçesiyle kabul görmedi.

Metal malzemelerin kimyasal, fiziksel, mekanik deneylerinin, korozyon analizlerinin yapıldığı, test ve raporlama hizmeti veren laboratuvar, 2020’nin temmuz ayına kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOSGEB çatısı altında hizmet veriyordu. Bu tarihten sonra yine aynı bakanlık bünyesindeki Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) devredildi. TSE de Metal Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne ait laboratuvar binasında kiracı olarak hizmet vermeye devam etti.

40 kilometre uzağa gitmesi istenmiyor

Yaklaşık 6 bin işletmenin bulunduğu bölgede yer alan laboratuvarın binası 6 Şubat depreminde, Adana’daki binlerce bina gibi hasar aldı. Depremden sonra TSE İnşaat Emlak Daire Başkanlığı’ndan bir ekip gelerek binayı inceledi. Binanın sahibi Sanayi Sitesi Kooperatifi de TSE’ye bir yazı yazarak ‘laboratuvarı boşaltın’ dedi. TSE Bölge Müdürlüğü, laboratuvarı D-400 Karayolu üzerinde 2 bin metrekaresi kapalı, 20 dönüm alanda kurulu tesislerine taşımaya hazırlanırken, işletmecilerinin tepkisi ile karşılaştı. İşletme sahipleri 40 kilometre uzaklıkta bir noktaya taşınmanın yol açacağı sorunlara dikkat çekerek, başka bir çözüm bulunmasını istedi.

ADASO bedelsiz yeni mekan gösterdi

Bu noktada devreye giren Adana Sanayi Odası (ADASO) laboratuvarın Metal Sanayi Sitesi’nde kendilerine ait Model Fabrika Kampüsüne 28 yıllığına ‘bedelsiz’ olarak taşınmasını önerdi. TSE’nin Ankara’dan gelen uzmanlarınca incelenen, yaklaşık 25-30 metrekarelik 18 odadan oluşan ‘ince, uzun’ yapıdaki binanın kapsamlı bir tadilat yapılmadan laboratuvar hizmeti veremeyeceği yönünde görüşler ortaya çıktı. Gelinen noktada laboratuvarın yeni yeriyle ilgili raporlar TSE’nin Ankara’daki yönetimi tarafından incelemeye alındı ve kararın iki haftaya kadar açıklanması bekleniyor.